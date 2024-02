Madagascar: CAN - « Tous Buteurs » - Kiniviavy Laurencia remporte le gros lot

Les gagnants du jeu « Tous Buteurs » ont été récompensés, hier au siège d'Orange Madagascar. Organisé dans le cadre des animations entourant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023. Ce jeu a suscité un engouement considérable, avec plus de 155 000 participations enregistrées entre le 13 janvier et le 11 février 2024. Le premier prix, une somme de 1 000 000 ariary en Orange Money, a été remporté par Kiniviavy Laurencia, d'Antsiranana. Ceveline Christella Raharisoa, de Nosy-Be, est arrivée en deuxième position, remportant 500 000 ariary, tandis que Rajaonary Ran Aina Nirina, d'Antsirabe, a reçu 250 000 ariary pour sa troisième place.

Les gagnants sont ceux qui ont accumulé le plus de points tout au long de la CAN, grâce à leurs participations actives sur le Selfcare 123.orange.mg, où huit offres étaient mises en avant, chacune attribuant des points aux utilisateurs. En plus des gros lots, tous les clients ayant acheté les offres et ayant accumulé plus de 12 points ont reçu des récompenses chaque semaine, telles que 1Go d'internet et 20 minutes d'appel.

Les dix meilleurs cumulateurs de points de la semaine ont reçu des récompenses supplémentaires, telles que des forfaits Be Connect de 4.5Go à 20Go, des Tee-shirts ou des Ballons. Cette initiative témoigne de la volonté d'Orange Madagascar de remercier et de récompenser ses clients fidèles.