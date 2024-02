Ile Maurice: Quand les intentions de la ministre Naveena Ramyad font peur

À peine nommée comme ministre, Naveena Ramyad a commencé à faire des mécontents et à provoquer un climat de peur à des employés des organismes qui sont sous l'égide du ministère du Développement industriel, des petites et moyennes entreprises et des coopératives, notamment le National Productivity and Competitiveness Council, le Mauritius Standards Bureau, l'Assay Office et l'Academy of Fashion and Design.

C'est en faisant référence à une politique de Mystery Shopping que les employés ont commencé à se poser des questions sur son intention. Pour ces derniers, il semble que la ministre compte mener une enquête inhabituelle qui aurait pour but de veiller à ce que les fonctionnaires mènent leur tâche d'une manière professionnelle. Certains pensent même que la ministre compte régler ses comptes avec ceux et celles avec qui elle ne s'entend pas bien.

La ministre, nous ont fait ressortir certains employés de ces organismes, avait sollicité une réunion urgente avec eux le lundi 19 février, après celle du jeudi 15 février, soit le lendemain de sa prestation de serment. Or, selon eux, ils s'attendaient plus à ce que la ministre ait des réunions avec les directeurs et les membres du conseil d'administration de ces organismes, comme le veut la pratique. Ces employés estiment que la ministre s'ingère, dès le départ, dans les rouages quotidiens de ces institutions.

Interrogée, Naveena Ramyad a expliqué que le Mystery Shopping existe bien dans les règlements de la fonction publique. Elle a toutefois précisé que, quand elle a évoqué ces mots, elle n'a aucunement visé les cadres de ces organismes car leur travail est plus technique. «J'ai simplement voulu leur expliquer que je me tiendrai au courant des services offerts aux membres du public. Je donne un exemple : si quelqu'un effectue une démarche concernant l'ouverture d'une petite entreprise et s'il se plaint de retard, alors là, je demanderai des explications aux responsables de cet organisme. Ça, c'est le Mystery Shopping que je compte entreprendre.» Elle a conclu ses explications en affirmant que ceux qui font correctement leur travail n'ont rien à craindre.