Madagascar: Actions sociales - Soutien de la fondation SODIAT aux « Orchidées Blanches »

Les partenaires du centre médico-éducatif (CME) les « Orchidées Blanches » se multiplient. Hier s'est tenue la signature de la convention de partenariat entre le centre et la fondation SODIAT qui s'est traduite par la remise d'un chèque d'une valeur de 17 450 000 ariary.

Un partenariat qui entre également dans le cadre de la célébration des 50 ans d'actions et d'engagement du centre en faveur des personnes vivant avec un handicap. Haingo Ravatomanga, membre du conseil d'administration de la fondation SODIAT, lors de son discours, a félicité les responsables, les médecins et les enseignants auprès de ce centre pour leur engagement indéfectible envers les élèves qui y sont éduqués.

Fondée en 2022, la fondation SODIAT accorde une attention particulière à l'éducation de qualité et la santé pour tous. « Le programme de notre fondation coïncide avec les valeurs auxquelles vous êtes attachés. C'est dans cette optique que nous avons décidé de vous appuyer dans vos actions et que ce partenariat puisse nous rapprocher davantage » , a-t-elle déclaré.

Événements

Concernant la suite du programme pour la célébration des 50 ans d'actions du centre médico-éducatif les « Orchidées Blanches », une journée d'information : exposition et exposé sur la déficience intellectuelle et le CME « les Orchidées blanches » se tiendra ce 28 février au temple FJKM Ambohitrarahaba pour le grand public. Un événement qui sera marqué par un atelier, un échange et une animation éducative autour des différents profils associés à une déficience intellectuelle comme la trisomie, le trouble du spectre de l'autisme, la paralysie cérébrale et les troubles neurologiques.

%

Le 2 mars, il y a aura une journée de solidarité associative : un rassemblement des membres, une animation d'échange et de partage pour raffermir l'esprit associatif. Les 19 et 21 mars seront dédiés à la journée de la différence dont le problème sera identique à celui organisé le 28 février mais cette fois-ci, les étudiants seront le public cible. Le traditionnel « opération brioches et chocolat » est prévu les 23,24 et 25 mai. La suite du programme sera encore communiquée ultérieurement.