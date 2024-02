Angola: L'OEACP souligne l'engagement de l'Angola en faveur du développement de l'organisation

Luanda — Le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), Georges Chicoty, a salué mercredi, à Luanda, la contribution de l'Angola, en particulier du Président de la République, João Lourenço, dans la création de conditions pour le fonctionnement normal de son institution.

Se confiant à la presse, au terme de la première séance plénière parlementaire conjointe de l'OEACP-UE, Georges Chicoty a souligné l'engagement de la diplomatie angolaise, en faveur de la promotion de l'image du pays.

«La tenue de cet événement est aussi l'occasion de promouvoir l'image du pays, car le Chef de l'État n'a pas ménagé ses efforts, ces derniers mois, pour remettre l'Angola à la place qui lui revient.

L'Union européenne a l'intention d'investir de plus en plus en Angola, comme elle investira dans le Corridor de Lobito, ce qui signifie que l'Angola sera au centre des relations entre l'UE et l'Afrique », a-t-il précisé.

Concernant l'accord de Samoa, officiellement signé le 15 novembre 2023, remplaçant l'accord de Cotonou, en vigueur entre l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le diplomate angolais l'a considéré comme assez global, qui pourrait ouvrir perspectives sur le développement durable, l'atténuation du changement climatique, le commerce, la coopération économique, la bonne gouvernance et la promotion de la paix.

C'est pourquoi il a encouragé les États membres de l'organisation à le ratifier, afin de « sceller une relation beaucoup plus constructive ».