Angola: Un ministre d'État angolais défend la paix mondiale au G20

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination Économique, José Massano, a défendu mercredi, à Rio de Janeiro, au Brésil, que la paix mondiale est essentielle pour le développement de tout État et, par conséquent, du globe.

Le dirigeant angolais, qui intervenait lors de la séance d'ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, a déclaré :"Il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement sans paix".

Lors de la réunion, à laquelle l'Angola participe en tant qu'observateur, le ministre d'État a estimé que pour atteindre cet objectif, un effort conjoint est nécessaire pour répondre aux défis interconnectés.

José Massano a été péremptoire en reconnaissant que l'événement se produit à une moment de profonde division, où l'humanité est confrontée à la crise la plus cruciale et la plus précaire des dernières générations, marquée par la prolifération et l'intensification des conflits en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.

Il a souligné que la situation de plus en plus dangereuse provoque des divisions géopolitiques et contribue à l'émergence de nouveaux conflits, rendant ainsi plus difficile la résolution des anciens conflits.

%

"La communauté internationale ne doit ménager aucun effort. Elle doit utiliser un large éventail d'instruments pour prévenir, atténuer, gérer et résoudre les conflits, tout en protégeant les personnes affectées", a-t-il souligné.

La réunion, qui s'achève jeudi, a été ouverte par le chef de la diplomatie brésilienne, Mauro Vieira, qui a accordé une attention particulière à la lutte contre la faim et la malnutrition, au développement durable, à la transition énergétique et à la gouvernance mondiale.

Pour le diplomate, le G20, présidé par le Brésil jusqu'en novembre de cette année, joue un rôle fondamental dans la réduction des tensions internationales, soulignant que son pays n'a pas l'intention de vivre dans un monde fracturé.

Les invités du G20 sont l'Angola, l'Égypte, l'Espagne, les Émirats arabes unis, le Nigeria, la Norvège et Singapour.