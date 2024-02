Angola: L'exemption de visa contribue à la diversification économique - Selon le ministre de l'Intérieur

Cuito — L'exemption de visa pour les citoyens de plusieurs pays pourrait contribuer à la diversification de l'économie nationale, en permettant une plus grande attraction de capitaux étrangers et une intensification des échanges commerciaux, selon le ministre de l'Intérieur, Eugénio Laborinho.

Eugénio Laborinho s'exprimait mercredi dans la ville de Cuito, province de Bié, à l'ouverture du dix-neuvième Conseil Consultatif Elargi du Service des Migrations Étrangères, qui se déroule pendant deux jours dans la ville de Cuito, sous le thème « SME, Paris sur le capital humain et la modernisation pour mieux servir ».

Le responsable a souligné que la politique qui exempte et simplifie les procédures d'octroi de visas touristiques aux citoyens de 98 pays constitue une étape importante, car, en plus de faciliter la circulation des personnes et des biens, elle contribue à la croissance du pays.

Selon un décret présidentiel publié dans le Journal officiel, en octobre de l'année dernière, les citoyens des pays couverts par la mesure sont désormais exemptés de visa touristique pour une période pouvant aller jusqu'à 30 jours par entrée et 90 jours par an.

La liste comprend 35 pays européens, dont tous ceux qui font partie de l'Union européenne, la Russie, la Norvège et la Turquie.

Les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Argentine et le Mexique font partie des pays américains exemptés.

Parmi les 14 pays africains couverts figurent le Cap-Vert, le Maroc, la Guinée équatoriale, le Botswana et le Rwanda, tandis que les 11 pays asiatiques de la liste comprennent la Chine et le Japon, Israël, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Inde, Singapour, la Corée du Sud et Timor-Leste.

La mesure s'applique également à 14 pays d'Océanie, dont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'à 16 États et îles des régions des Caraïbes et du Pacifique.