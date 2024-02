Maroc: La visite de Pedro Sanchez au Maroc revêt une grande importance tant sur le plan politique que stratégique

Rabat — La visite au Maroc du Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, revêt "une grande importance tant sur le plan politique que stratégique", a affirmé le politologue Cherkaoui Roudani.

Cette visite témoigne de "l'engagement politique, économique et diplomatique mutuel" du Maroc et de l'Espagne à "renforcer les relations bilatérales de manière stratégique", a relevé l'expert en géopolitique et sécurité, dans une déclaration à la MAP.

Selon lui, ce déplacement, qui intervient un an après la tenue à Rabat de la Réunion bilatérale de haut niveau, marquée par la signature de 19 accords dans divers domaines tels que la sécurité, l'économie, la santé et l'éducation, "se déroule dans un contexte marqué par une mobilisation intense des deux pays pour renforcer leurs liens exceptionnels", une dynamique "alimentée par une vision globale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de bâtir des relations méditerranéennes sur des bases solides, pérennes et équitables".

Imprégnée par "un déterminisme stratégique", cette dynamique ouvre la voie à de nouvelles opportunités de coopération, comme l'organisation conjointe, avec le Portugal, de la Coupe du Monde 2030, symbolisant l'unité et la collaboration entre les deux pays, a noté l'expert qui retient que la géopolitique de la Méditerranée connaît des mutations profondes, nécessitant "une coopération durable et holistique".

Il a rappelé que devant les défis géostratégiques que connait le Sahel, le Maroc s'est engagé à travers une vision atlantique à contribuer au développement de l'Afrique, "ce qui revêt une importance internationale, notamment pour les pays européens impactés par les évolutions en Afrique de l'Ouest et au Sahel".

Dans ce contexte, il considère que le renforcement des relations entre le Maroc et l'Espagne est crucial pour répondre aux défis géopolitiques méditerranéens et africains, partant de la conviction que cette coopération multidimensionnelle est à même de contribuer à promouvoir la paix et la sécurité en Méditerranée dans un monde en mutation.

"Ainsi, l'axe Rabat-Madrid jouera un rôle stratégique essentiel dans le rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée, et peut servir de modèle novateur pour le rapprochement entre le Sud et le Nord", a-t-il souligné.

Pour le politologue, l'exemplarité caractérisant ce modèle se reflète dans le domaine sécuritaire dans lequel le Maroc et l'Espagne collaborent dans la lutte contre le terrorisme, le trafic illégal et l'immigration clandestine.

Il a rappelé à cet égard la récente visite de travail au Maroc du Commissaire général d'information espagnol, Eugenio Pereiro Blanco, à la tête d'une importante délégation sécuritaire qui témoigne de "la haute importance et le niveau avancé de la coopération bilatérale entre les services de sécurité marocains et espagnols".

"Cette relation sécuritaire s'appuie sur la profondeur du partenariat stratégique liant les deux pays, lequel est appelé à consolider les acquis et à se développer pour faire face aux défis émergents", a-t-il ajouté.