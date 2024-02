Madagascar: Volleyball / CC zone 7 - Trente équipes pour un titre

Madagascar abritera, à partir de ce week-end, la 28e édition du championnat des clubs de la CAVB zone 7. L'île hôte sera représentée par les dix meilleures équipes du pays.

Derniers préparatifs. Tout sera prêt à temps, promet l'équipe de la Fédération malgache de volleyball. Madagascar accueillera, du 25 février au 2 mars, la 28e édition du championnat des clubs de la Confédération africaine de volleyball (CAVB) zone 7.

Trente équipes, dont quinze masculines et quinze féminines - les meilleures de chaque île de la région, dont dix de la Grande île - disputeront la version 2024 de cette joute régionale. Seules les Comores ne seront pas représentées. L'île Maurice, La Réunion, les Seychelles et Mayotte, en plus du pays hôte, seront en lice. Trois sites abriteront les matches, à savoir le Palais des sports à Mahamasina, le gymnase d'Ankorondrano et le gymnase d'Ankatso.

Deux autres sites seront à la disposition des clubs participants pour les séances d'entraînement, à savoir le gymnase de l'Académie nationale des sports à Ampefiloha et le Petit palais à Mahamasina. Déjà en terre malgache depuis une semaine, les dirigeants au sein de la CAVB zone 7 ont déjà entamé l'inspection des sites de compétition et d'entraînement et vont les poursuivre ce jour.

Présence massive

Madagascar sera représenté par cinq équipes masculines et cinq féminines. Chez les garçons, il alignera le club champion national en titre, Gendarmerie nationale volleyball, Akany Sambatra d'Itaosy vice-champion, CVBF de Farafangana classé troisième, et deux autres grands clubs du pays, à savoir Cosfa et Mama FC. Du côté des filles, il y a l'équipe championne en titre, GNVB, classée quatrième l'an passé à Maurice, Stef'auto multiple champion national et habituée à ce rendez-vous régional, Asi troisième national et deux autres clubs de la capitale, en l'occurrence Squad et Bi'as.

Les dernières mises au point dans les sites de compétition et d'entraînement sont en cours et ils seront prêts à temps. L'équipe technique de la Fédération a installé, hier, le tapis démontable «Gerflor» au Palais des sports. Ce site accueillera les quarts, les demi-finales et les finales hommes et dames.

La délégation seychelloise de l'Anse Royale, vice-championne de la dernière édition à Maurice, a débarqué hier après-midi et est hébergée au Panorama à Andrainarivo. Les autres délégations arriveront toutes ce jeudi. Les clubs champions en titre, Tampon Gecko Volleyball sportif chez les hommes et Quatre Bornes de Maurice chez les dames, seront de la partie. La réunion technique est programmée samedi et le coup d'envoi de la compétition sera lancé dimanche.