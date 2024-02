Angola: Un député souligne l'importance de l'accord de Samoa pour les pays de l'OEACP

Luanda — Le député Virgílio Tchiova a déclaré mercredi, à Luanda, que les États membres de l'OEACP qui ne ratifieront pas l'Accord de Samoa resteront dans l'organisation uniquement avec le statut d'observateur et ne pourront pas bénéficier de financements.

S'adressant à la presse, à l'issue des travaux de la 1ère session de l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE, le porte-parole de l'événement a averti que, dans le cadre de l'accord, les pays ayant le statut d'observateur n'ont pas droit à un financement.

L'accord de Samoa, célébré en novembre 2023, établit le cadre juridique mondial, pour les vingt prochaines années, des relations de l'Union européenne avec les 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, couvrant environ un millier et demi de personnes.

L'accord, qui remplace l'accord de Cotonou entre l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, couvre six domaines prioritaires, à savoir la démocratie et les droits de l'homme, le développement et la croissance économiques durables, le changement climatique, le développement humain et social, la paix, la sécurité et les migrations et mobilité.

Il est en vigueur à titre provisoire depuis janvier de cette année et comprend un socle commun au niveau des États de l'OEACP, combiné à trois protocoles régionaux pour l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique, axés sur les besoins spécifiques de ces régions.

Selon le parlementaire angolais, seulement 66 pays ont signé l'accord et 13 Etats ne l'ont pas fait, au cours de sa période de mise en œuvre provisoire.

"Les pays qui ne signeront pas et ne ratifieront pas l'accord seront admis dans l'organisation mais n'auront qu'un statut d'observateur et n'auront pas accès aux financements prévus dans le programme", a-t-il expliqué.

En ce qui concerne l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE, le député a considéré l'événement comme très positif, car il a permis la création des premières institutions de l'organisation après l'accord de Samoa.

"Aujourd'hui, le rideau est tombé sur ce grand événement historique pour l'Angola et nous avons conclu que le bilan est très positif car les objectifs ont été atteints", a-t-il ajouté.