Madagascar: Musique pop rock - AmbondronA propose un spectacle pour ses fans VIP

Le Maestro de Pop Rock, AmbondronA, promet un spectacle électrisant au CCI Ivato le 25 février, marquant ainsi son ouverture de scène cette année en préparation d'une tournée nationale et internationale. Le groupe, en collaboration avec Le Louvto Company, a choisi le CCI, avec une capacité d'accueil de plus de mille cent personnes, pour offrir une expérience unique au public VIP et aux fans plus âgés qui ne peuvent se rendre au grand palais.

Ce spectacle sera également une opportunité de soutenir financièrement Mikakely, et une urne sera mise en place lors du spectacle pour recueillir des contributions en sa faveur. « Nous interpréterons des morceaux qui nous sont familiers depuis plus de vingt ans, en préparant un medley pour réunir nos titres les plus marquants. Ce sera également l'occasion de présenter ce nouveau medley, ainsi que des titres inédits de notre dernier album Ho soa hatrany sorti en 2021 qui n'ont jamais été présentés sur scène », souligne Beranto, membre du groupe.

Après ce spectacle d'envergure, AmbondronA partira à la rencontre de ses fans à Ambatolampy, Imerintsiatosika et dans d'autres villes avant de s'envoler pour l'Europe, où les membres du groupe sont attendus au Festival Tsika Jiaby puis en Allemagne. Toujours à l'avant-garde de la création musicale, le groupe AmbondronA travaille actuellement sur un nouveau single en phase d'enregistrement au studio.