Madagascar: Peinture - Un Malgache fait un tabac à La Réunion

Airjp Tagman est actuellement engagé dans une exposition au Lespas, à La Réunion, où il expose et vend divers tableaux.

La fierté de Madagascar brille de mille feux à travers l'artiste Airjp Tagman, dont le talent artistique continue d'illuminer la scène internationale de la peinture. Actuellement, les oeuvres de cet artiste prodige sont exposées au Lespas à La Réunion jusqu'au 25 mars dans le cadre de l'exposition captivante intitulée « Glisaz », après un succès retentissant à Paris. L'exposition «Glisaz», qui se tient au Lespas culturel de Saint-Paul à La Réunion, est organisée par la Galerie Opus. Chaque artiste présente une oeuvre, mettant en avant le génie artistique des talents de l'océan Indien.

Pour Airjp Tagman, cette exposition est une opportunité unique de mettre en lumière son art au-delà des frontières malgaches. « À Paris, j'ai présenté une toile intitulée Gardien de la forêt. Pour cette exposition, ici, j'ai choisi un thème inspiré du voyage à La Réunion. Ma toile met en valeur le patrimoine culturel et naturel de l'île de La Réunion, tout en n'oubliant pas mes racines malgaches à travers ma signature en Caméléon. Être le seul Malgache à bénéficier de cette opportunité est une grande fierté pour moi », déclare-t-il. Cette exposition marque une étape supplémentaire dans le parcours artistique de Airjp Tagman.

Aventure artistique

Après avoir participé à des événements prestigieux tels que l'Hypn-eau-tic à Saint-Leu et le Festival Run Colorz à Saint-Louis, et après le succès de la restitution de l'exposition organisée par l'Opus Galerie qui est une restitution de l'exposition à Paris, à Saint-Denis, son aventure artistique se poursuit à La Réunion. Cette exposition « Glisaz » offre une plateforme unique pour rencontrer directement les artistes et acquérir leurs oeuvres. « Ici, les gens comprennent la valeur de l'art et sont des collectionneurs potentiels. Nos tableaux sont proposés entre 245 425 ariary et 1 717 951 ariary, en fonction de leur format, et c'est uniquement dans une galerie d'art que l'on peut acquérir de telles oeuvres ici à La Réunion. C'est une opportunité extraordinaire pour moi de participer à une exposition internationale», explique Airjp Tagman.

Mais l'aventure ne s'arrête pas là pour Airjp Tagman. Après cette exposition, il participera à la deuxième édition du Festival Arléo, du 8 au 12 mai, à Hell-Bourg, à La Réunion. Pour lui, être artiste va bien au-delà d'une simple expression créative, c'est une vocation ancrée profondément depuis son enfance. Né «mpiarakandro», gardeur de zébus, dans la campagne de Tsarasaotra Ambositra, Airjp Tagman a trouvé dans l'art son moyen d'expression, évoluant en autodidacte jusqu'à s'établir comme un artiste professionnel reconnu.