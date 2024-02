Angola: L'OEACP-UE entre dans l'histoire en posant les bases du nouveau partenariat égalitaire

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a déclaré mercredi, à Luanda, que les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union européenne (OEACP-UE) ont marqué l'histoire en posant les nouvelles bases d'un partenariat égal, basé sur dans une structure institutionnelle en faveur du peuple.

La responsable s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de la première session plénière parlementaire conjointe OEACP-UE, dans le cadre du nouvel Accord de Samoa.

"Je suis convaincue que nous avons marqué l'histoire et posé de nouvelles bases dans le partenariat égalitaire basé sur une nouvelle structure institutionnelle, mais qui maintient la même orientation, la même cohésion et la même détermination à faire plus et mieux avec résilience en faveur de nos peuples", a-t-elle déclaré.

Selon la présidente de l'AN, les 416 délégués réunis dans cet hémicycle, du 17 au 21 de ce mois, ont pu interpréter la volonté des peuples qu'ils représentent à travers l'engagement global de préserver et de promouvoir la valeur non négociable de paix et de tolérance.

Elle a considéré ces hypothèses comme la voie fondamentale vers l'équité, la justice sociale, la bonne gouvernance et le développement social et humain pour tous.

La présidente de l'AN a indiqué qu'avec cette vision, il est urgent d'établir des ponts, des voies et des mécanismes pour renforcer le partenariat entre les peuples à travers une nouvelle dynamique de relations paritaires et un cadre plus inclusif et une large articulation des objectifs des États.

Carolina Cerqueira a déclaré qu'il était nécessaire d'articuler une norme qui valorise la dignité de la personne humaine et basée sur une vision holistique commune pour faire face aux défis complexes posés par la situation géopolitique mondiale actuelle.

Elle a aussi soutenu que la voix des parlementaires doit, plus que jamais, s'affirmer comme un héraut de la paix, de la tolérance, de la concorde et du dialogue dans une perspective commune, « malgré la diversité de chacune des réalités de nos pays ».