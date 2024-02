Maroc: SIAM - L'édition 2024 table sur plus de 930.000 visiteurs (commissaire par intérim)

Rabat — La 16ème édition du Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM 2024), prévue du 22 au 28 avril à Meknès, vise à accueillir plus de 930.000 visiteurs, a annoncé, mercredi à Rabat, le commissaire par intérim du SIAM, Kamal Hidane.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, M. Hidane a fait savoir que le SIAM 2024, qui aura comme invité d'honneur l'Espagne, table également sur 1.500 exposants, contre 1.400 lors de l'édition précédente, notant que la superficie occupée a été portée à 12,4 hectares, dont 11 hectares couverts, en augmentation de 13% par rapport à l'édition précédente.

Cette édition, placée sous le thème "Climat et Agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients", sera aussi caractérisée par la mise en place d'un nouveau Pôle "Agrodigital" qui incarne l'intersection entre technologie et agriculture, a fait savoir le commissaire.

L'amélioration des services (accès, signalétique, restauration, parking, etc.), est également à l'ordre du jour, outre l'introduction du E-ticket, permettant aux visiteurs d'acheter leurs billets en ligne.

Pour sa part, le conseiller de l'Agriculture, de la pêche et de l'alimentation à l'Ambassade d'Espagne, José Manuel Jaquotot, a mis en exergue l'importance de ce rendez-vous annuel incontournable dans le domaine agricole, tout en saluant l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays.

Il a, dans ce sens, souligné que 32 entreprises ont participé au pavillon espagnol lors de la 15ème édition du Salon, exprimant l'ambition de son pays de porter ce chiffre à 37 entreprises cette année.

De son côté, le président de l'Association du SIAM et du directoire du Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), Mohammed Fikrat, a mis l'accent sur la pertinence de la thématique choisie pour la 16 ème édition du SIAM, compte tenu du contexte actuel marqué notamment par une crise climatique sans précédent.

Il a, par la même occasion, indiqué qu'une place importante sera accordée aux coopératives cette année, en particulier celles issues des régions touchées par le séisme d'Al Haouz.

Organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce rendez-vous annuel compte aujourd'hui parmi les plus grands évènements dédiés à l'agriculture à l'échelle du continent.

À travers ses douze pôles thématiques, le salon mettra en lumière l'écosystème agricole, la stratégie agricole, les innovations dans le secteur, les technologies et les bonnes pratiques pour une agriculture plus résiliente, plus durable et plus respectueuse de l'environnement.

Le SIAM 2024 s'engage, à travers ses exposants, conférences et événements, à sensibiliser sur la problématique du changement climatique, comme il ambitionne de fournir une plateforme aux institutions oeuvrant au développement de technologies et de solutions agricoles adaptées et résilientes, en les mettant directement en contact avec tous les acteurs du secteur.