Maroc: Le pays consolide sa position de partenaire 'stratégique' pour l'Espagne (ancienne secrétaire d'État espagnole)

Madrid — Le Maroc consolide sa position de partenaire "stratégique" pour l'Espagne, a affirmé, mercredi, l'ancienne secrétaire d'État espagnole à la migration, Isabel Castro, soulignant les liens profonds unissant les deux pays.

"Le Maroc est un partenaire stratégique et fondamental pour l'Espagne, tout comme l'Espagne l'est pour le Maroc", a indiqué Mme Castro dans une déclaration à la MAP, mettant l'accent sur la volonté de son pays de développer davantage la coopération avec Rabat.

"Nous sommes unis par de nombreux liens historiques et culturels et par une proximité qui rend la coopération mutuelle bénéfique pour les deux pays", a fait observer l'ancienne secrétaire d'État, notant que la visite effectuée par le président du gouvernement espagnol au Maroc témoigne de "l'intérêt" exprimé depuis toujours par l'Espagne d'entretenir de "bonnes relations avec un pays voisin et ami comme le Maroc".

Cette visite s'inscrit dans la continuité de la rencontre de M. Pedro Sanchez avec SM le Roi Mohammed VI en avril 2022 et de la Réunion de Haut Niveau, tenue les 1er et 2 février 2023 à Rabat, a rappelé Mme Castro, relevant que ces rencontres ont été couronnées par l'adoption d'une Feuille de route "renouvelée et ambitieuse" et la signature d'une vingtaine d'accords de coopération "bénéfiques pour les deux pays".

"Les deux gouvernements sont animés d'une ferme volonté pour avancer sur la même voie et mettre en oeuvre ces accords", a-t-elle dit, mettant l'accent sur "l'importance fondamentale" du Maroc dans la gestion des flux migratoires et dans la migration circulaire.

Le président du gouvernement espagnol a effectué ce mercredi une visite de travail au Maroc, marquée par l'audience qui lui a été accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.

