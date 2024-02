Maroc: Rabat - Rencontre autour de l'ouvrage 'le patriotisme et la citoyenneté : des exposés, des conférences, et des cours inauguraux ' de Mustapha El Ktiri

Rabat — Une rencontre scientifique a été organisée, mercredi à Rabat, autour de l'ouvrage "le patriotisme et la citoyenneté : des exposés, des conférences, et des cours inauguraux "de son auteur, Mustapha El Ktiri, Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération.

Les participants à cette rencontre, initiée par le bureau régional du Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération à Rabat, en collaboration avec l'Association des diplômés des écoles Mohammed V de Rabat et l'Association marocaine du développement, de formation et d'intégration, ont relevé que cet ouvrage propose des pistes de réflexion permettant de repenser plusieurs concepts relatifs à la citoyenneté et au patriotisme.

Les différentes intervenants, lors de cette rencontre, ont souligné que cet ouvrage braque les projecteurs sur des questions d'actualité placées au coeur des préoccupations des chercheurs et des hommes de lettres aux niveaux national et international, et qui concernent, en particulier, la préservation de la mémoire et des domaines historiques auxquels une importance cruciale devrait être accordée au niveau de la recherche.

A cette occasion, M. El Ktiri a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que l'organisation de cette rencontre s'inscrit en droite ligne des objectifs du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération visant à promouvoir les valeurs de patriotisme, notamment auprès des jeunes.

Il a souligné que cette initiative reflète également l'engagement du Haut-Commissariat à consacrer les valeurs ayant bercé la première génération des résistants du mouvement national, relevant que cette rencontre vise à encourager l'intérêt pour la mémoire historique nationale, ainsi que pour son rôle pionnier dans la préservation de cet héritage historique.

La présidente de l'association des lauréats des écoles Mohammed V, Khadija Chakir a, pour sa part, indiqué dans une déclaration similaire, que cet ouvrage évoque les leçons acquises et les valeurs ancrées du passé, et met en exergue un nombre de questions d'actualité, comme le nouveau modèle de développement, la régionalisation avancée et la gouvernance.

Et de poursuivre que l'auteur du livre "est parvenu à présenter ces concepts à travers une approche valeur historique unique".

Cet ouvrage a été publié en 2021 par le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, dans la continuité du premier ouvrage intitulé "Préservation de la mémoire historique nationale : conférences et cours inauguraux" publié en 2009.

La publication de cet ouvrage, qui comporte plusieurs textes, conférences et interventions présentées par M. El Ktiri lors de plusieurs évènements scientifiques, vise à contribuer à la documentation de la mémoire historique, à la diffusion de ses enseignements et à fournir la matière scientifique aux chercheurs dans le domaine de l'histoire nationale.