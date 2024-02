Afrique: Forum économique Maroc/Mauritanie - Création d'une task force pour le rapprochement des communautés d'affaires

Nouakchott — Les présidents de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et de l'Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM), respectivement MM Chakib Alj et Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, ont procédé, mercredi à Nouakchott, à la création d'une task force au sein du Conseil d'Affaires Maroc-Mauritanie.

L'annonce de la création de cette task force qui vise à rapprocher les deux communautés d'affaires et faciliter les démarches d'investissement et de commerce bilatéral, a été faite en marge de la 3ème édition du Forum économique Maroc-Mauritanie placée sous le thème "Vers un partenariat économique et commercial novateur, durable et porteur d'un fort impact pour l'ensemble du continent africain".

Cette task force oeuvrera selon un plan d'action clair et pragmatique en vue de permettre la réalisation des projets d'intérêts communs identifiés lors de ces trois éditions du Forum, à travers l'accompagnement sur le terrain des entreprises marocaines et mauritaniennes pour le déploiement de leurs investissements.

Elle intervient suite à la mise en place d'une feuille de route déterminée pour exécuter avec célérité les projets d'investissement présentés par les entreprises des deux pays et en faire le suivi et l'évaluation.

A cette occasion, l'ambassadeur du Maroc à Nouakchott, Hamid Chabar, a souligné qu'il repose sur les institutions gouvernementales et le secteur privé marocain et mauritanien de concrétiser un partenariat stratégique solidaire et efficace, en exploitant pleinement le potentiel dont dispose les deux pays.

Il a, en outre, déclaré que ces "nombreuses opportunités peuvent être saisies et concrétisées par un travail conjoint basé sur la complémentarité positive et le principe gagnant-gagnant, dans le but de relever tous les défis qui se posent à notre espace régional et continental".

M. Chabar a également rappelé la dynamique sans précédent des échanges commerciaux entre le Maroc et la Mauritanie, enregistrant un volume de 300 millions de dollars, en progression de 58% par rapport à 2020, relevant que le Maroc est le premier fournisseur de la mauritanien en Afrique et que les importations mauritaniennes en provenance du Royaume représentent près de 50% de l'ensemble de ses importations du continent africain.

Cette dynamique, poursuit l'ambassadeur, est appelée à être renforcée par les opportunités d'investissement prometteuses pour les investisseurs marocains, notamment dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'exploitation minière et énergétique, le tourisme, les services, ainsi que les travaux publics et les infrastructures.

La première journée du Forum s'est clôturée par la présentation du Conseil d'affaires maroco-mauritanien, et du climat des affaires des deux pays par leurs agences respectives de promotion de l'investissement.

Ce forum d'affaires a été marqué par la participation de l'ambassadeur de Mauritanie à Rabat, Ahmed Ould Bahiya, du ministre de l'Économie et du Développement durable de la Mauritanie, Abdessalam Ould Mohammed Salah, et de plus de 300 chefs d'entreprise marocains et mauritaniens opérant dans différents secteurs.