Maroc: INDH-III - 36 coopératives et auto-entrepreneurs accompagnés à Meknès entre 2019 et 2021 (DAS)

Meknès — Quelque 36 coopératives et auto-entrepreneurs, actifs dans différents secteurs d'activité, ont bénéficié, entre 2019 et 2021 à Meknès, de l'accompagnement de l'Initiative Nationale pour le développement humain (INDH) dans sa troisième phase.

Les bénéficiaires du programme "Amélioration du revenu et Inclusion des jeunes", en particulier le volet concernant l'économie solidaire et sociale, bénéficient d'un accompagnement pré et post création pour mener à bien leurs projets, a déclaré à la MAP, le responsable du service Economie sociale et solidaire à la division de l'Action sociale (DAS) au sein de la préfecture de Meknès.

Une fois le projet monté, un suivi continu est garanti pour les nouveaux entrepreneurs, a fait savoir le même responsable, ajoutant que dans le cadre de la troisième phase, un bureau d'études a été chargé, par ailleurs, d'accompagner ces porteurs de projets sur les plans technique et administratif.

Les secteurs concernés par cet appui au niveau de Meknès sont notamment l'écotourisme, l'oléiculture, les plantes aromatiques et médicinales (PAM), l'apiculture, la broderie et la couture.

Le programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" fait partie de la troisième phase de l'INDH. Une plateforme de jeunes a été créée, à cet effet, pour contribuer à l'amélioration de la situation économique et sociale des populations défavorisées, notamment les jeunes par l'accompagnement à l'emploi, à l'entrepreneuriat ainsi qu'à l'appui aux projets s'inscrivant dans le cadre de l'économie sociale et solidaire.

La plateforme des jeunes offre des espaces d'accueil, d'écoute et d'orientation, d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'emploi et de renforcement des compétences.

Des équipes spécialisées dans l'orientation et l'écoute accompagnent les bénéficiaires dans le processus de conception de leurs projets ou dans leur insertion professionnelle.

La plateforme permet aux jeunes de tirer parti du Programme intégré d'appui et de financement des entreprises avec un accès facilité à l'accompagnement et au financement pour les jeunes porteurs de projets et aux très petites et petites entreprises.