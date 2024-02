Tunisie: L'ESM joue face à l'OB ce samedi - Confiants...

La belle victoire devant l'ASM a permis de retrouver la sérénité. A confirmer lors de la prochaine journée.

Le club minier se prépare avec enthousiasme pour affronter un défi de taille contre l'OB ce samedi, après avoir remporté sa dernière rencontre par 3 à 1 contre l'ASM. Cette victoire a mis fin à une série de 11 matchs sans victoire depuis le 17 septembre 2023.

Kais Yaâcoubi a joué un rôle clé en rectifiant la stratégie, abandonnant l'idée d'un axe à deux pour privilégier une charnière centrale à trois. De même, dans l'entrejeu, le passage d'un quintet à un trio a été décisif, contribuant à la bonne performance de l'équipe. En dépit de cette victoire salvatrice, il est crucial de souligner que des efforts restent à faire pour améliorer certains points tels que les balles arrêtées qui représentent un aspect de jeu sur lequel l'équipe devra se concentrer pour consolider ses performances.

Le coach demeure conscient des lacunes et des insuffisances sur lesquelles il faut se concentrer pour colmater les brèches. «Il ne faut pas baigner dans une euphorie démesurée après cette victoire. Elle est tombée à pic, et elle nous permet de travailler dans une ambiance décontractée. Les esprits sont galvanisés et le moral est retapé. On n'est pas au bout des insuffisances, il reste encore du boulot», a assuré Kais Yaâcoubi.

%

Kaseh écarté

Dans la perspective du match difficile contre l'OB, l'Etoile des mines doit faire face à des contraintes supplémentaires, notamment l'absence des deux latéraux Mezhoud et Khalifa, actuellement en convalescence. Cette situation nécessitera probablement des ajustements tactiques, pour pallier ces absences clés. Un autre développement important concerne la décision du coach d'écarter Yassine Kaseh, un joueur qui était un titulaire inamovible lors de la première phase. La raison évoquée est que Kaseh ne peut adhérer au topo tactique prôné.

Cependant, certains automatismes ne sont pas bien huilés, même si l'attaque a retrouvé une efficacité qui l'a fui depuis des mois, et que les nouveautés du mercato hivernal ont scoré (Ouji, Ben Aziza sans omettre le premier but de Bouassida depuis son arrivée). Ainsi, l'ESM se retrouve dans une phase de transition, devant surmonter des absences clés et intégrer de nouveaux éléments. Ces ajustements seront cruciaux pour maintenir la dynamique positive instaurée après la victoire contre les Marsois.