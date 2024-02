Tunisie: Youcef Ben Becher, plus qu'un oléiculteur passionné - Des glaces à l'huile, pourquoi pas?

Youcef Ben Becher a grandi dans le sérail : une famille d'agriculteurs qui, comme souvent dans ce monde, développait une activité d'oléiculteurs. L'huile était pour eux une tradition, mais aussi une vocation, une passion et une mission. Toutes choses dont Youcef pensait ne pas vouloir, se vouant à l'entrepreneuriat et au marketing. Après des études au Canada et une expérience entrepreneuriale décevante, il découvrit que ce n'était guère incompatible. Et que l'huile, après sa production, devait faire l'objet de marketing. Il fallait juste changer de regard et de point de vue.

« Rebiaâ » médaillée

Aujourd'hui, ce jeune homme a pris en charge la valorisation de la marque à laquelle il a donné un nom « Rebiaâ », une image, un nouveau conditionnement, une campagne de marketing à l'international, et de nouvelles aventures.

Une belle rencontre et une collaboration avec une grande enseigne étrangère qui sélectionne les meilleures huiles lui donnent une belle référence : «C'était à moi de capitaliser sur cette reconnaissance, de magnifier notre histoire, et d'embellir l'image».

Pour cela, pour se positionner sur ce segment de marché, il fallait échapper à la malédiction de l'huile en vrac, et vendre le produit conditionné. Très vite, «Rebiaâ» remporte une médaille. « J'ai dû apprendre un nouveau métier, celui de la communication : choisir un nom, faire dessiner une nouvelle bouteille, recruter un photographe... Ce n'est qu'ainsi que l'on peut accéder à ce marché».

Et puis, pour s'imposer sur ce marché du «luxe», en fait, il fallait proposer un concept exclusif : Youcef Ben Becher déclina des huiles au citron, à la clémentine... Allant plus loin, il signa une collaboration avec un glacier et organisa des dégustations de glaces soyeuses et de crèmes glacées à l'huile d'olive, ainsi que des fondants au chocolat, des cocktails aux goûts nouveaux...

De nouveaux partenariats

Les vertus de l'huile d'olive sont infinies, et refusant de s'arrêter en si bon chemin, notre oléiculteur, qui ne voulait pas en être un, inaugure de nouveaux partenariats. Il en naîtra des bougies parfumées, des baumes hydratants, des shampoings, des savons à barbe... «C'est une expérience à développer. Il y a tant à faire sur le marché tunisien ! Et puis, on n'est pas toujours au fait de la demande internationale, et pas toujours conscient de la valeur de ce que nous pouvons apporter. C'est une opportunité pour nous, jeunes créateurs et entrepreneurs tunisiens, de montrer que c'est faisable, que nous pouvons nous tourner vers l'extérieur, apprendre de nouvelles techniques, comprendre les stratégies qui marchent et créer des produits qui s'imposeront sur le marché international».

Aujourd'hui, nous sommes en un temps où les gens veulent savoir ce qu'ils mangent, d'où cela vient, et vont à la rencontre de ceux qui le font. Bien sûr, en ce qui concerne le secteur de l'huile, on a vu fleurir beaucoup de jeunes marques.

La génération de Youcef Ben Becher peut sortir de la logique de compétition pour engager des actions collectives, affronter collectivement les difficultés d'une sortie sur le marché international et défendre ensemble le label Tunisie. C'est ce que ce jeune entrepreneur souhaite.