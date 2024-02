Tunisie: EST / Miguel Cardoso impose le huis clos - Loin des yeux indiscrets

Outre le dernier match amical contre le club divisionnaire de Oued Ellil disputé sans la présence du public et sans être diffusé sur la plateforme du club "Taraji+", le coach "sang et or" impose le huis clos aux entraînements tout au long de cette semaine. Il est clair que le technicien portugais veut réunir les conditions optimales de réussite. La concentration en est un élément clé.

Les supporters "sang et or", qui ne seront que 1.500 après-demain soir sur les gradins de l'Olympique de Radès, seront sans doute d'un soutien indéfectible à Amanallah Memmiche et ses camarades et feront entendre leurs voix malgré leur petit nombre. Mais en attendant la soirée de samedi, ils devront patienter car, outre le dernier match amical contre le club divisionnaire de Oued Ellil disputé sans la présence du public et sans être diffusé sur la plateforme du club "Taraji+", le coach "sang et or" impose le huis clos aux entraînements tout au long de cette semaine. Un choix dicté par la volonté du technicien portugais de réunir les conditions optimales de réussite. Les entraînements à huis clos rassemblent à un stage ouvert durant lequel les joueurs auront la possibilité de rentrer chez eux après les entraînements. Le huis clos permet aussi au staff technique de cacher son jeu, loin des yeux indiscrets...

Une première qu'il ne veut surtout pas rater...

Suivant de près le club deux mois avant sa prise de fonctions, Miguel Cardoso a débarqué du Portugal en homme averti avec une idée claire sur le public "sang et or" et la forte pression qu'il exerce. C'est pourquoi, et afin que la concentration soit de mise, il fallait passer outre toute forme de pression la semaine du match.

Et comme après-demain soir ce sera sa première sortie officielle à la tête du club, le technicien portugais sait mieux que quiconque que la lune de miel peut se prolonger comme être stoppée tout net après le coup de sifflet final. Il suffit que la prestation ne convainque pas assez pour que tout le beau discours prononcé jusque-là par Cardoso perde tout son sens. Contre l'ESS, son adversaire direct, il faudra marquer des buts pour gagner. Car seule la victoire permettra à l'Espérance de prendre le large dans la perspective de prendre option en prévision de la qualification aux quarts de finale de la C1 africaine.

Dans cette perspective, le technicien "sang et or" peut compter sur le regain de forme de Mohamed Ali Ben Hamouda à qui il a tenu bon au point que l'Espérance a dû refuser une offre du Koweït SC de l'ordre de 950.000 dinars. On s'attend donc à ce que Ben Hammouda soit titularisé après-demain soir aux côtés de Rodrigo Rodrigues qui, lui aussi, se porte à merveille. Miguel Cardoso, plus que quiconque, croise les doigts pour que ses protégés, Ben Hammouda en premier, ne le déçoivent pas.