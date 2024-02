Tunisie: 13e Conférence ministérielle de l'Organisation Mondiale du Commerce - La Tunisie présente ses priorités

Le ministère du Commerce a expliqué, dans un communiqué, que les priorités consistent, en particulier, à réformer les règles commerciales dans le secteur agricole et la sécurité alimentaire, à réviser le mécanisme de règlement des différends et à rétablir les travaux de l'instance d'appel.

La Tunisie consolide sa position et identifie ses priorités en vue de sa participation à la 13e Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui se tiendra du 26 au 29 février 2024, à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a souligné lors de la réunion du Comité national des relations avec l'Organisation mondiale du commerce, tenue mardi en prélude à cette 13e conférence ministérielle de l'OMC, que cette rencontre vise à consolider la position nationale, en assurant une meilleure coordination entre les différentes parties intervenantes conformément aux choix et intérêts de la Tunisie.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère du Commerce a expliqué que les priorités consistent, en particulier, à réformer les règles commerciales dans le secteur agricole et la sécurité alimentaire, à réviser le mécanisme de règlement des différends et à rétablir les travaux de l'instance d'appel.

L'OMC est la plus haute autorité décisionnelle en matière de commerce international et représente un forum pour la négociation d'accords visant à réduire les obstacles qui se dressent face au commerce international et à garantir l'égalité des chances pour tous, contribuant à la croissance et au développement économique.

L'OMC fournit également un cadre juridique et institutionnel pour la mise en oeuvre et le suivi de ces accords, ainsi que pour le règlement des différends découlant de leur interprétation et de leur application.