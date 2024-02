Ile Maurice: Le ministre Seeruttun - «Aucun dossier de Hammerhead International sur la table»

Lors de sa conférence de presse tenue mardi, le ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun, a abordé la situation concernant l'élevage de singes, une affaire qui suscite actuellement beaucoup d'attention. Le ministre a déclaré qu'aucun dossier relatif à Hammerhead International Ltd n'était actuellement sur la table, et que Rose-Belle Sugar Estate n'avait pas renouvelé son accord de pré-location en novembre, à la suite de l'affaire JinFei. Cependant, une heure plus tôt, le ministère de l'Environnement a émis un communiqué indiquant qu'une visite du site avait eu lieu le 15 février, à la suite d'une demande de la société pour obtenir un permis d'Étude d'Impact sur l'Environnement (EIA) pour un projet d'élevage de 12 000 singes à Le Val. Le ministère dit toujours attendre une confirmation de Rose-Belle Sugar Estate concernant le statut de cet accord, ce qui démontre que les deux ministères ne sont pas sur la même longueur d'onde concernant cette demande.

Alors que le ministre Seeruttun affirmait avec certitude que Rose-Belle Sugar Estate n'avait pas renouvelé son accord de pré-location, le fait que le ministère de l'Environnement ait effectué une visite du site à la demande de la société pour obtenir un permis EIA suggère que le contrat pourrait toujours être en cours ou que d'autres démarches sont en cours. Le ministre Seeruttun a souligné qu'en 2014 et 2019, alors qu'il était ministre de l'Agro-industrie, aucun nouveau permis n'avait été délivré pour une ferme de singes. Il a indiqué que six fermes étaient engagées dans cette activité, avec trois permis délivrés en 2000, 2006 et 2009 sous le gouvernement précédent.

Concernant la demande de Hammerhead International Ltd pour un permis d'élevage de singes, remontant à novembre 2020, le ministre a noté qu'entre 2021 et 2023, l'entreprise n'avait fourni aucun document pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention du permis. Il a également précisé que bien que Hammerhead ait obtenu un accord de pré-location auprès de Rose-Belle Sugar Estate en septembre 2022, avec un délai d'un an pour soumettre tous les documents requis, la société n'avait pas respecté cette échéance, et Rose-Belle Sugar Estate avait mis fin aux négociations. Ainsi, selon le ministre, il n'existe ni permis, ni bail, ni manoeuvres secrètes permettant à Hammerhead d'exploiter une ferme de singes.

En ce qui concerne d'éventuelles interrogations sur sa proximité passée avec Noveprime, en tant qu'ancien gestionnaire financier, le ministre s'est défendu en affirmant qu'il avait coupé tout contact avec ses anciens employeurs depuis qu'il est devenu ministre, se concentrant uniquement sur ses responsabilités ministérielles.