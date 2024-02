Ethiopie: La demande de l'Éthiopie d'accéder à la porte maritime est conforme aux accords internationaux suivant le principe du donner et du recevoir.

<strong>Addis Abeba, le — Addis Alemau, chercheur à l'Institut des affaires étrangères, a assuré que la demande d'accès de l'Éthiopie à la porte maritime est conforme aux accords internationaux et suit le principe du donner et du recevoir.

En 2010, les Nations Unies ont décidé comment les pays devraient utiliser leurs frontières maritimes. En 1982, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) a été adoptée.

Les données indiquent que plus de 169 pays ont accepté et approuvé cette loi en 2010 Iqui est entré en vigueur en 1994 et contient des informations détaillées sur la nature et l'utilisation des eaux territoriales et internationales, ainsi que sur les différends et les processus de règlement des différends concernant les frontières maritimes.

Dans cette loi, il est souligné qu'aucun pays ne peut bloquer le passage sur le territoire maritime d'un pays tant que cela est à des fins pacifiques.

Cette loi, en particulier l'article 125, sections 1 à 5, stipule que les pays sans littoral ont la liberté de communiquer avec la mer par tout moyen de transport à travers les pays enclavés.

Selon les données, 44 pays dans le monde sont enclavés, dont 16 en Afrique.

Addis Alemau, chercheur à l'Institut des Affaires étrangères, a déclaré à l'ENA que, sur la base de la loi, de nombreux pays qui ne disposent pas de ports maritimes bénéficient des ports maritimes.

Il a également mentionné que certains pays ont obtenu des portes d'entrée pour des activités économiques et d'autres activités en négociant avec le pays propriétaire de la porte maritime.

Le chercheur qui a soulevé la question de l'utilisation de la porte maritime de l'Éthiopie est approprié, notamment parce qu'elle nécessite une porte d'entrée et de sortie capable de soutenir la croissance démographique et économique.

Il a également indiqué que pour trouver une solution à ce problème, elle avait soumis une demande d'utilisation du port sur la base d'accords maritimes internationaux.

Il a également mentionné que l'Éthiopie est un pays déterminé à se développer et à croître en coopération avec les pays voisins, et que pour rendre cela plus efficace, les pays devraient accepter sa demande d'un port alternatif.