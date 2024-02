Ethiopie: Un système d'adresse numérique a été mis en place dans la ville de Bishoftu.

<strong>Addis Abeba, le — Le système d'adresse numérique développé par l'Institut éthiopien des sciences spatiales et géo spatiales a été inauguré et mis en service aujourd'hui.

Lors du programme de lancement, des invités, dont le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Belete Molla, le directeur général de l'Institut des sciences spatiales et géospatiales, Abdisa Yilma, et le maire de la ville de Bishoftu, Alemayehu Asefa, ont assisté au programme.

Il a également été souligné que le système d'adresses numériques inauguré aujourd'hui permettra d'indiquer l'emplacement exact des institutions et des résidences dans la ville.

Il a également été souligné qu'il permet la mise à jour de la gestion foncière et d'autres informations de la ville et facilite l'interaction entre les prestataires de services et les utilisateurs.

Un système d'adresse numérique serait capable de rendre accessible à tous de manière efficace tous les services administratifs, économiques et sociaux.

On dit que la technologie aidera à construire des villes confortables pour les résidents, à créer diverses opportunités d'emploi pour les entrepreneurs technologiques en démarrage et à stimuler l'industrie du tourisme.

En outre, il a été suggéré que cela contribuerait de manière significative à simplifier, à rendre efficaces et à faire des transactions électroniques une réalité.

Il a été également indiqué que le système d'adresses numériques contribuera à moderniser l'activité sociale et économique, notamment en rationalisant la prestation de services dans les villes.