Maroc: Une relation 'exceptionnelle' fruit d'un respect mutuel et d'une confiance partagée (économiste français)

Paris — La visite au Maroc du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, intervient à un moment où les relations "exceptionnelles" entre le Maroc et l'Espagne connaissent une "dynamique sans précédent", fruit "d'un respect mutuel, d'une confiance partagée et d'une concertation régulière sur des sujets d'intérêts communs", souligne l'économiste et professeur émérite au groupe HEC Paris, Henri-Louis Védie.

Dans une déclaration à la MAP, M. Védie, également Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS), revient sur les différents aspects illustrant les excellentes relations entre les deux Royaumes.

Sur le plan politique, relève-t-il, la prise de position constructive de l'Espagne sur le dossier du Sahara, reconnaissant la marocanité du territoire est "doublement importante et significative et conforte une dynamique internationale" qui vise à clore, définitivement, un conflit artificiel, à partir de l'autonomie du territoire, et de rien d'autre, faisant de cette autonomie la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible au différend.

Sur le plan économique, la feuille de route souscrite lors de la visite d'avril 2022 du président du gouvernement espagnol au Maroc va permettre de développer une dynamique commerciale sans précédent, l'Espagne étant le premier partenaire commercial du Royaume, note l'économiste français, rappelant par la même occasion l'importance des investissements directs espagnols à destination du Maroc et qui représentent le tiers de ceux destinés au continent africain.

"Plus globalement, cela ne peut que conforter l'effort des dernières Initiatives Royales, principalement celle pour l'Atlantique, formant la base d'un développement visant à éradiquer les fléaux liés au trafic d'armes, au trafic de personnes et au terrorisme", soutient-il.

Par ailleurs, M. Védie estime que cette visite arrive au "meilleur des moments" alors que les deux pays préparent l'organisation conjointement avec le Portugal de la coupe du monde de football de 2030, et qui constitue une autre occasion "exceptionnelle" pour les deux pays de consolider leurs liens.

Le président du gouvernement espagnol a effectué, mercredi, une visite de travail au Maroc, marquée par l'audience qui lui a été accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette visite s'inscrit dans la continuité de la nouvelle phase des relations bilatérales, entamée depuis la rencontre entre Sa Majesté le Roi et le Président du Gouvernement espagnol, en avril 2022, et l'adoption, à cette occasion, de la Déclaration conjointe entre les deux pays.