Congo-Brazzaville: Education - Une campagne pour promouvoir la culture citoyenne et civique à l'école

Les ministres du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Jean-Rosaire Ibara ; de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou ; de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebome, et le ministre délégué, Juste Mondélé, ont lancé la campagne de promotion de la culture citoyenne et civique, le 22 février, à Brazzaville.

La lutte contre l'incivisme et la violence en milieu scolaire intègre la Politique nationale de lutte contre les antivaleurs, a souligné le ministre en charge de la Lutte contre les antivaleurs, Jean-Rosaire Ibara, au lancement de la campagne de promotion de la culture citoyenne et civique. « Nous devons sortir la violence de l'école qui doit demeurer un lieu de formation et de formatage de notre société et le creuset de l'élite de demain. Il est temps de prendre les mesures pour mettre un terme à ce phénomène qui menace nos acquis, notre patrimoine », a-t-il déclaré.

Pour le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, la nécessité d'édifier les jeunes, les enseignants en charge de la jeunesse et d'acteurs s'impose au regard des dérives comportementales observées depuis quelques temps. « Cette campagne de sensibilisation qui a débuté à Brazzaville va se poursuivre dans les autres départements du pays », a-t-il précisé.

Les dernières manifestations de ces violences dans les établissements scolaires, touchant les symboles de la République, le drapeau en l'occurrence, dépassent largement l'incivisme, a souligné le ministre Jean-Rosaire Ibara. Allusion faite à la profanation du drapeau national au lycée technique et commercial 5-février 1979. Les élèves présumés de cette profanation sont aujourd'hui devant la justice pour répondre de leur acte. L'on espère que cette campagne lancée va contribuer à l'édification d'une jeunesse scolarisée citoyenne, imbue de civisme.