Maroc: La visite de M. Sanchez au Maroc, porteuse de plusieurs messages à la classe politique en Espagne et en Europe (expert)

Rabat — La visite effectuée mercredi au Maroc par le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, est porteuse de plusieurs messages à la classe politique en Espagne et en Europe, signifiant que le Royaume est un partenaire crédible et un "acteur régional et international dans de nombreuses questions vitales", a indiqué l'expert en relations internationales, Lahcen Aqartit.

Les élites politiques espagnoles "sont plus que jamais conscientes que l'intérêt de l'Espagne réside dans l'approfondissement du partenariat avec le Maroc, notamment à la lumière des nouvelles mutations géostratégiques que connait la scène régionale et internationale", a souligné M. Aqartit dans une déclaration à la MAP, notant que cette visite vient confirmer la volonté de l'Espagne de bâtir une relation stratégique avec le Maroc fondée sur la confiance et les intérêts mutuels.

La visite de M. Sanchez, la première depuis son investiture, reflète la détermination du gouvernement et de l'État espagnols à mettre en oeuvre la feuille de route adoptée en avril 2022, à l'occasion de la visite du président du gouvernement espagnol dans le Royaume, à l'invitation de SM le Roi Mohammed VI, et à promouvoir cette dimension stratégique des relations entre les deux pays, a-t-il ajouté.

Le projet du Royaume visant à transformer la façade atlantique en un foyer de rayonnement continental et international, offre une opportunité, pour les partenaires et les investisseurs espagnols et européens, de contribuer à ce mégaprojet stratégique et de développer les infrastructures maritimes dans une région vitale pour l'Europe, a-t-il relevé.

De par leur situation géographique privilégiée, le Maroc et l'Espagne occupent une place centrale dans la géopolitique de la région méditerranéenne et atlantique, se trouvant au coeur des défis économiques et sécuritaires qui la caractérisent, a précisé l'expert.