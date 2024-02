Algérie: Equitation/Concours national de saut d'obstacles 'une et deux étoiles' - Début des épreuves à Oran

ORAN — Le coup d'envoi de la nouvelle saison sportive du sport équestre en saut d'obstacles a été donné, jeudi au club équestre 'Monté Cristo' d'Es-Senia (Oran), avec le lancement du premier week-end du concours national "une et deux étoiles", en présence d'un public nombreux passionnés d'équitation.

Cette manifestation hippique de deux week-ends, organisée par le club équestre 'Monté Cristo' d'Oran en collaboration avec la Fédération équestre algérienne, regroupe 170 cavaliers et cavalières des catégories cadets, juniors et séniors de 25 clubs équestres du pays.

L'évènement s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de saut d'obstacle à travers le pays et prévoit le déroulement de 15 épreuves en cadets, juniors et séniors, offrant ainsi une diversité d'opportunités pour les participants de démontrer leurs compétences.

Parmi les temps forts de ce concours, les Grands Prix "une et deux étoiles" pour les seniors sur des obstacles de 1,25 mètre et 1,30 mètre promettent des moments intéressants. Les cavaliers cadets et juniors auront également leurs moments de gloire sur des obstacles de 1,15 mètre et 1,20 mètre.

Ce rendez-vous équestre marque ainsi le début de la saison des concours de saut d'obstacles et offre une occasion unique aux cavaliers de se mesurer à leurs pairs, d'évaluer leurs montures et de perfectionner leurs performances.

Au-delà de la compétition, cet évènement est également une opportunité de partager leur passion commune pour l'équitation et de renforcer les liens au sein de la famille équestre Algérienne.

Il a ajouté que les sports équestres sont en constante évolution, outre le nombre croissant de cavaliers et de clubs participant aux compétitions, en raison de la disponibilité de nouveaux centres équestres construits selon les normes internationales et dotés d'installations intégrées pouvant accueillir un plus grand nombre de participants et l'organisation des compétitions locales.

Dans une atmosphère pleine d'optimisme, la nouvelle saison connaitra plus de succès dans ses aspects techniques et organisationnels et élèvera la barre des ambitions des cavaliers et cavalières pour offrir les meilleures performances pour figurer dans les rangs de l'équipe nationale.

Il est à noter que les concours de saut d'obstacles comptent parmi les activités les plus répandues dans l'équitation et se déroulent sous l'égide de la Fédération équestre algérienne, qui organise une quarantaine de concours locaux au cours de la saison s'étendant de février à décembre dans lesquels concourent toutes les tranches d'âge.