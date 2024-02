Algérie: Journée d'étude sur la gestion des œuvres littéraires et artistiques à l'ère du numérique

ALGER — Une Journée d'étude sur la transformation digitale et la gestion des oeuvres littéraires et artistiques à l'ère du numérique, a été organisée mercredi à Alger, par l'Office national des Droits d'auteur et Droits voisins (ONDA), avec la participation de plusieurs experts et responsables de différentes institutions nationales et internationales, en lien avec la préservation de la production de l'esprit humain.

Organisée en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) et son bureau extérieur en Algérie, cette journée d'étude s'est déroulée en présence notamment du directeur général de l'Onda Samir Thaalbi, du directeur des Technologies de l'Information de l'Ompi, Alain Michel, du directeur Régional Afrique de la Confédération internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (CISAC-hybride), Samuel Sangwa et du directeur du "Licensing" (concession de licence) "Capasso" (Association de licences de droits) basée à Johannesburg en Afrique du Sud (hybride) Roland Nzanzu.

Le directeur général de l'Onda Samir Thaalbi a rappelé que "cette transformation numérique a été initiée par l'Onda à travers une stratégie globale s'étalant de 2023 à 2025".

Il a précisé que cette Journée d'étude constitue "la deuxième étape dans le processus de digitalisation de ses services, après celle de mai 2023 qui a vu le lancement d'un nouveau site qui compte plusieurs fenêtres et fonctionnalités numériques, parmi lesquelles l'adhésion à distance des nouveaux artiste à l'ONDA, dont les étapes avaient été clairement expliquées dans des enregistrements vidéos et la déclaration en ligne des nouvelles oeuvres, pour procéder prochainement à la mise en fonction de trois plateformes numériques, en charge, entre autre, de la protection sociale des adhérents avant et après leur retraite".

Plusieurs thématiques en lien avec la notion de la gestion et de la préservation des Droits d'auteurs et Droits voisins ont été développées par les différents intervenants qui sont d'abord revenus sur l'historique et l'évolution de la gestion des oeuvres à l'ONDA, avant d'aborder l'optimisation de la gestion de la documentation et des oeuvres- "WIPO connect", les revenus des créateurs liés aux exploitations numériques, l'importance de la codification des oeuvres, le transfert de la valeur, nécessité d'avoir des plateformes plus transparentes dans leurs modèles économiques et le Licensing et gestion collective à l'ère des plateformes numériques.

Intervenant en visioconférence, les directeurs, du "Cisac-Afrique", Samuel Sangwa, celui du Licensing "Capasso", Roland Nzanzu, tout comme leurs collègues, à Alger, ont répondu aux questions de quelques producteurs et acteurs dans le domaine de la gestion de la création artistique ainsi qu'aux représentants de différentes institutions culturelles, conviés à cette journée d'étude.