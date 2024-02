Algérie: Pêche/Ramadhan - Des instructions pour garantir l'approvisionnement du marché national

ALGER — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani a présidé, mercredi, une réunion de coordination consacrée aux préparatifs de l'approvisionnement du marché national en produits halieutiques et aquacoles pendant le mois de Ramadhan, lors de laquelle il a enjoint de couvrir les besoins du marché national en produits halieutiques pendant ce mois sacré, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de ses cadres et des directeurs de la pêche de wilaya, ainsi que des présidents de chambres de wilayas par visioconférence, M. Badani "a insisté sur la nécessité de réunir toutes les conditions favorables pour répondre aux besoins du marché national en produits halieutiques pendant le mois sacré, en sus de la préparation et de l'équipement de tous les points de vente directe relevant des chambres de wilayas ou de ceux se trouvant au niveau des marchés de proximité, des marchés de Ramadhan et des ports de pêche", précise la même source.

Le ministre a, également, souligné l'importance d'impliquer les professionnels dans les campagnes de solidarité pendant ce mois sacré, outre l'impératif de mobiliser tout un chacun afin de garantir l'abondance des produits sur le marché et de réunir les conditions d'organisation adéquates pour la commercialisation des productions halieutiques dans toutes les wilayas, et ce en coordination étroite entre les directions, les chambres, les établissements d'approvisionnement et les éleveurs aquacoles, "dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde un intérêt particulier à la création de meilleures conditions socioéconomiques pour les citoyens, notamment pendant le mois de Ramadhan", conclut le communiqué.