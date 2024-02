Cote d'Ivoire: Emerse Faé ouvre la porte à un retour de Wilfried Zaha !

Lors d'un entretien accordé au média ivoirien La 3, le sélectionneur des Eléphants vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, Emerse Faé a évoqué le possible retour en sélection de l'attaquant de Galatasaray, Wilfried Zaha.

Le sélectionneur ouvre la porte à tous les joueurs ivoiriens, mais sous la condition de mettre le collectif au-devant.

« La sélection est ouverte à tous, à partir du moment où vous êtes performant en club, la sélection est ouverte. Après, on a gagné la CAN grâce à notre état d'esprit. Pour nous, le staff, le plus important est l'état d'esprit. Le collectif passera toujours en premier », a-t-il clarifié.

Et d'ajouter : « Autant la sélection est ouverte à tout le monde, autant les joueurs qui ne seront pas dans le moule du collectif s'élimineront d'eux-mêmes. Donc, Wilfried Zaha peut revenir. On va avoir des discussions avec certains joueurs, même ceux qui étaient présents à la CAN, et après, on fera les meilleurs choix pour le collectif », a déclaré l'ancien joueur de l'OGC Nice.

Une bonne nouvelle pour Zaha qui pourrait retrouver ses coéquipiers en équipe nationale, lors du prochain rassemblement en mars.