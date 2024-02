Congo-Kinshasa: Bouc-émissaire !

Le Rwanda se sert toujours des Congolais de l'ethnie tutsi pour agresser la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, les concernés ont décidé d'exprimer leur ras-le-bol à ce prétexte du gouvernement rwandais.

Ils seront dans la rue aujourd'hui jeudi 22 février pour dénoncer et montrer leur indignation à la face du monde. Une manière pour les membres de cette ethnie congolaise de Kinshasa de dire non aux mensonges de Kigali. Cette marche de dénonciation de cette ethnie Tutsi partira du ministère de la Justice et puis place des évolués où il y aura des témoignages.

Dans une correspondance adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, il est écrit : « Au regard de la situation catastrophique dans notre pays, tenant compte de la souveraineté, nous, population congolaise, conformément à l'article 26 de la constitution de la RDC, nous dénonçons et montrons à la face du monde notre indignation par rapport aux mensonges de Kigali, pays agresseur sous le nom de notre ethnie Tutsi Congolais d'où chaque fois depuis 1996-2024, sous notre abri sans notre volonté ni consentement ». Cette ethnie est massacrée en République démocratique du Congo partout et chez eux au Rwanda en précisant : «Le Rwanda nous massacre en RDC partout et chez eux au Rwanda (Mudende et Nkamira en 1997) et au camp de Kiziba, le 22 février 2018».

Entretemps, l'ambassadeur de la RDC aux Nations Unies intervenant au Conseil de sécurité pour dénoncer la présence des troupes rwandaises sur le territoire congolais, sous couvert d'une prétendue stigmatisation de la communauté Tutsi, a refusé cette ingérence venant d'un pays qui n'arrive pas à régler ses problèmes ethniques avant de marteler : « ... les Tutsis congolais sont Congolais et ne sont pas Rwandais ».

%

Kinshasa ne digère nullement voir ses frontières être violées par des «troupes avec armements, lance-missiles et lance-roquettes», se camouflant derrière « les problèmes des Tutsis congolais» qui doivent, selon Kinshasa, être « réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais».

Et le diplomate congolais d'ajouter en s'adressant à son homologue rwandais à New York : «Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Restez chez vous».

La situation entre la RDC et le Rwanda s'est dégradée au 37ème sommet ordinaire de l'UA où la diplomatie n'a pas su tempérer les ardeurs belliqueuses de deux Chefs d'Etat.