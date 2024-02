Afrique: Les Léopards déclinent l'invitation d'un tournoi de football au Madagascar

La Fédération congolaise de football association (Fecofa), a décliné l'invitation de la Fédération de Madagascar d'aller prendre part à un tournoi au mois de mars, à Antananarivo, a-t-on appris mercredi des sources proches de cette instance sportive.

«L'équipe nationale senior de la République Démocratique du Congo ne va pas participer au mini tournoi de 5 nations, prévu au mois de mars prochain, à Madagascar », a indiqué la source.

A en croire la source, la RDC aura des matches amicaux à livrer à cette date-là qui est une date Fifa. Outre la RDC, les quatre autres pays africains invités à participer à ce tournoi sont : Madagascar, la Zambie, le Burundi et le Cameroun.

Un bilan positif qui fait parler des Léopards

Sur les 24 nations qui ont pris part à la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la RDC ont terminé à la 4ème place, laissant derrière eux, vingt autres nations dont les grands favoris. Placés dans le groupe F ensemble avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie, les Léopards ont débuté la compétition avec un match nul contre la Zambie (1-1), suivi d'un autre nul contre le Maroc (1-1), et encore un troisième nul contre la Tanzanie (0-0).

Ces trois matches nuls n'ont pas empêché le sélectionneur Desabre et ses hommes de terminer la phase de poules comme deuxième du groupe F, derrière le Maroc premier. Chemin faisant, les Léopards croisent les Pharaons d'Egypte en 8ème de finales. Les deux équipes, malgré les prolongations, se quittent sur le score de parité (1-1). Il a fallu la séance de tirs au but pour les départager. Les Léopards sortent victorieux (8-7), et filent en quart de finales, où le Syli national de la Guinée les attendait. Ici, les Léopards vent en poupe, se concentrent, et désillusionnent les Guinéens (3-1).

%

En demi-finales, ils s'inclinent devant la Côte d'Ivoire, pays organisateur (0-1), avant de s'incliner encore devant les Bafana-Bafana de l'Afrique du Sud en match de classement aux tirs au but (0-0/5-4). Les Léopards vont donc prendre seulement la 4ème place. Un bilan positif qui fait maintenant parler de cette équipe de la RDC scène continentale.