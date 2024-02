Congo-Kinshasa: Gouvernorat de Kinshasa - Deo Kasongo revient à la charge

L'homme d'affaires et entrepreneur congolais Deo Kasongo prévoit de se lancer dans la course au gouvernorat de la ville-province de Kinshasa.

C'est ce qu'il a laissé entendre dans un tweet le 19 février en cours, sur son compte X déclarant : " Je suis prêt", comme pour montrer ses ambitions de devenir premier citoyen de la ville de Kinshasa, lui qui, à maintes reprises, a critiqué la gestion de la capitale sous le règne de Gentiny Ngobila.

Fort de l'expérience acquis après son échec lors de l'élection du gouverneur de Kinshasa en 2019, Deo Kasongo, par ses multiples interventions sur les réseaux sociaux, a exprimé ses ambitions d'entrer dans la scène politique congolaise, en conquérant l'Hôtel de Ville de Kinshasa. Le propriétaire de la salle de spectacle « Showbuzz », avait partagé quelques idées sur ce qui devrait être fait pour redorer l'image de Kinshasa, signe de son aspiration à changer la vie des Kinoises et Kinois en se faisant élire gouverneur de la ville.

" Avec des idées innovantes et des actions concrètes, beaucoup de discipline et de sérieux, il est possible de rendre notre ville de Kinshasa agréable à vivre, plus sécurisée, propre et moderne. C'est un devoir citoyen", avait-il tweeté. Quant à la gestion de la ville au cours de ces 5 dernières années, le fondateur du groupe DIVO a déclaré : " Les Kinois ont perdu 5 ans dans une ville qui n'a pas changé. Ils avaient promis de faire mieux que nous, mais la ville de Kinshasa n'a pas changé. Notre projet était le meilleur mais ils avaient préféré un choix politique plutôt qu'un choix de raison, et finalement Kinshasa n'as pas changé", déplorait Deo Kasongo, en poursuivant : " Alors doit-on continuer à les regarder nous proposer des choix dont nous savons que rien de bon n'en sortira pour les prochaines années ?".

Plusieurs projets ont été lancés au cours de ces dernières années dans la ville de Kinshasa, tels que Kin Bopeto, pour lutter contre l'insalubrité et assainir la capitale ; Kin-Toko, lancé par l'Hôtel de ville en collaboration avec la société Ok Plast, ce projet consistait à la collecte et au recyclage des déchets plastiques. Cependant, aucun de ces projets d'embellissement de Kinshasa n'aura abouti au résultat escompté. C'est ainsi que Deo Kasongo se veut comme celui qui va revêtir la ville de Kinshasa de sa robe d'antan et lui redonner son identité de «Kin la belle».