Congo-Kinshasa: Linafoot - Hériter Luvumbu n'a toujours pas réintégré V. Club

Pourtant annoncé pour réintégrer son ancienne formation, l'AS Vita Club de Kinshasa à titre de solidarité, l'international congolais, Héritier Luvumbu Nzinga n'est toujours pas ensemble avec le team Vert et noir, qui, poursuit en toute quiétude ses entraînements au terrain de l'Université de Kinshasa (Unikin). V. Club affûte ses armes en prévision de la phase de play-off du 29ème championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

«Héritier Luvumbu n'a pas encore officiellement réintégré V.Club, et il n'est même pas avec l'équipe où elle s'entraîne chaque matin au terrain de l'Université de Kinshasa (Unikin) », a déclaré Liévin Nzanzi, membre de la direction de communication de V.Club, cité par l'ACP.

Chassé de son club Rayon Sport de Kigali, au Rwanda, pour avoir célébré son but à la manière de ses compatriotes, les Léopards de la République Démocratique du Congo à la CAN, Héritier Luvumbu a traversé la frontière à partir de Goma, où il est arrivé à il y a de cela plus d'une semaine à Kinshasa.

A son arrivé au pied d'avion rappelle-t-on, Luvumbu Nzinga a été bien accueilli en héros par le Ministre des Sports et Loisirs Claude François Kabulo Mwana Kabulo, qu'il a vivement félicité d'avoir passé ce message gestuel en plein capitale du pays de celui qu'on considère comme l'agresseur de la RDC. Le président de V. Club, Amadou Diaby qui était aussi à l'aéroport de Ndjili pour l'accueillir, lui a exprimé sa compassion en tant qu'ancien joueur de l'équipe de "Bana Mbongo", et lui a ouvert les portes de V. Club avant qu'il ne trouve une autre destination. Mais aux dernières nouvelles, Héritier Luvumbu n'est toujours pas avec l'équipe.

Le président Amadou Diaby est celui qui vient porter la vision de l'entreprise turque Milvest sponsor officiel de V. Club. Les défis qui l'attendent sont vraiment énormes.

V. Club démarre le play-off contre Aigles du Congo

L'équipe de Bana Véa démarrera cette phase de play-off le 3 mars contre les Aigles du Congo, au stade Tata Raphaël.

V. Club s'est mis en jambes en livrant deux matches amicaux samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte contre respectivement Diables Noirs du Congo et Céleste de Mbandaka. Les deux matches se sont soldés par le même score de 2-1, en faveur de V. Club. Avec ces deux succès, V. Club poursuit sa série de 8 matches sans défaite. La dernière défaite des Moscovites remonte au 18 novembre 2023, sous la gestion de Mme Bestine Kazadi. Le play-off s'annonce donc très déterminant pour cette équipe de Dauphins Noirs qui vise le titre.

Pour rappel, à l'issue de la phase de groupes, V. Club a terminé en deuxième position avec 34 points, derrière Maniema Union premier avec 43 unités. Ensuite, Dauphins Noirs et JSK se sont pointés avec respectivement avec 32 et 29 points. Dcmp 6ème au classement avec 21 points, ne jouera pas cette phase de play-off. Dans l'autre groupe de Lubumbashi, c'est Mazembe, Lupopo, Lubumbashi Sport et Don Bosco qui sont qualifiés pour le play-off.