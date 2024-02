Congo-Kinshasa: Frais de participation à l'EXETAT 2023-2024, Nord-Kivu - Les parents pas d'accord avec la décision du Gouverneur militaire

Le Gouverneur militaire ad intérim du Nord-Kivu, le Général Major Peter Chirimwami a fixé le montant des frais de participation à l'examen d'Etat édition 2023-2024 à 130.000 FC. Les parents d'élèves ne sont pas d'accord au regard de la crise sécuritaire dans cette province. Ils en appellent à l'autorité militaire de ladite province de reconduire le montant de l'année passée, soit 94.000 FC.

Une situation qui a créé un malaise dans le chef de nombreux parents de la province du Nord-Kivu. Le Gouverneur militaire n'aurait pas pris en compte le fait que nombreuses de ces familles ont abandonné leurs maisons, les activités qui les aidaient à survivre pour devenir des déplacés. Avec ce montant, indiquent-ils, ils ne savent même pas par où commencer. Normalement, il fallait laisser les élèves de cette partie du pays passer gratuitement leurs examens car nombreux de parents sont actuellement des chômeurs compte tenu de l'insécurité dans la province du Nord-Kivu.

« Qu'on nous aide en tout cas parce que les 130.000 FC exigés, c'est vraiment une somme exorbitante. Comment un parent qui a, par exemple, 2, 3, 4 ou 5 enfants va réussir à réunir tout ce montant en cette période de guerre ? Les déplacés sont également nombreux. Tous, on ne vivait que des activités diverses dans leur village. Maintenant, plus rien ne va suite à la guerre. Où allons-nous trouver cet argent ? Et les gens qui sont en déplacement ici, et même nous, qui habitons la ville, nous traversons presque la même situation de vulnérabilité », plaide la mère d'une élève de Goma.

Un parent renchérit : « C'est beaucoup d'argent qu'ils demandent. Pourquoi ne pas exonérer les parents du Nord-Kivu du paiement de ces frais ? Que le gouvernement nous aide à alléger cette lourde tâche aux parents, sinon, de nombreux finalistes ne vont pas passer cet examen ».

Depuis la reprise des affrontements entre la coalition FARDC-Wazalendo et les rebelles du M23/RDF, dans le territoire de Masisi, notamment, de nombreux élèves contraints de fuir leurs milieux se retrouvent, actuellement, ainsi que leurs parents, dans différents sites des déplacés et même dans des familles d'accueil à Goma et ses environs. Ils s'ajoutent à beaucoup d'autres ayant fui la guerre dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo, qui se retrouvent également en difficulté à Goma et environs.

« C'est comme si on était confiné. Difficile, aujourd'hui d'aller à Rutshuru et à Masisi, parce que toutes les voies sont coupées par le M23. Si le gouvernement peut nous venir en aide, tant mieux. Parce que toutes les activités sont bloquées, à cause de la guerre, il n'y a pas d'argent. Qu'on décrète carrément une année blanche pour ces élèves du Nord-Kivu. Nous manquons même la prime et quand on nous demande de payer 130.000 FC en cette période, c'est vraiment compliqué », déclare un citoyen du Goma.

Le Gouvernement provincial du Nord-Kivu s'explique. Selon Prisca Luanda, conseillère principale du Gouverneur militaire, en charge de l'éducation, le montant fixé a été maintenu en présence de tous les membres du comité provincial de l'EPST qui est constitué des représentants des parents, des enseignants, de la société civile ainsi que des autorités scolaires. Ce montant fut fixé en tenant compte du taux des dollars américains qui est aujourd'hui en 28.000 FC. L'année passée, le montant fixé pour la province du Nord-Kivu du coté frais de participation à l'EXETAT était 94.000 FC.

Sur ce, plusieurs personnes avaient eu la chance de ne pas payer car, il y avait des personnes de bonne foi qui avaient pris en charge d'autres élèves finalistes déplacés, en provenance notamment des territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Selon le calendrier scolaire, publié par le Ministère de l'EPST, les épreuves hors-session de l'EXETAT se dérouleront du 6 au 18 mai 2024 alors que la session ordinaire interviendra du 24 au 27 juin 2024.