Afrique Centrale: Des populations entières en errance au Nord-Kivu, La France condamne le soutien du Rwanda au M23

Accusée de complice avec le Rwanda à travers le M23 par le peuple congolais, la France, à travers son ministère des Affaires Etrangères, a exprimé ce mardi sa préoccupation concernant la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RD Congo. A ce titre, elle condamne le soutien Rwandais au M23 et dénonce la présence des forces rwandaises sur le sol congolais.

«La France est très préoccupée par la situation dans l'Est du Congo, en particulier autour de Goma et de Saké, dans le Nord-Kivu. Les atteintes à l'intégrité territoriale de la RDC et la situation des populations civiles sont inadmissibles. La France condamne la poursuite des offensives du M23 avec le soutien du Rwanda, ainsi que la présence des forces rwandaises sur le territoire congolais », a déclaré le Quai d'Orsay ce mardi 20 février.

Dans ses précédentes communications, la France n'avait jamais pris une position où elle impliquait le Rwanda en dehors de quelques condamnations sur les offensives du M23 et les attaques contre la force de la MONUSCO.

A la surprise générale, elle va même demander le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer le plus vite possible de toutes les entités congolaises qu'il occupe conformément aux décisions prises lors des accords de Luanda et Nairobi.

Par ailleurs, Paris adresse un message clair aux autorités rwandaises et congolaises en ces termes : « Nous appelons le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. La France appelle tous les groupes armés à mettre fin aux violences. Les forces armées de la RDC doivent également cesser toute collaboration avec les FDLR, un mouvement issu des milices ayant commis le génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994».