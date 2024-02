Ile Maurice: L'avertissement de cyclone de classe 3 levé, l'avis de sécurité en vigueur

L'alerte de classe 3 est levée. Depuis 16h10 ce jeudi 22 février, c'est un avis de sécurité qui est en vigueur à Maurice. A 16h, la forte tempête tropicale Eleanor se trouvait à environ 130 km au Sud-Sud-Est de Blue Bay. Eleanor est passée à son point le plus rapproché de Maurice, à 65 km au large de Belle Mare vers 12h30. La forte tempête tropicale s'éloigne de notre région à environ 25 km/h.

Les plus fortes rafales enregistrées au cours des dernières 12 heures sont 112 km/h au Champ de Mars, 106 km/h à Quatre Soeurs et 90 km/h à Bell Village. La plus forte pluviométrie au cours des dernières 12 heures est de 117 millimètres à Rose Belle, 110 millimètres Grand Bassin et 83 millimètres à Quatre Soeurs.

Mais même si les risques de vents cycloniques n'existent plus, la station météo de Vacoas conseille au public de ne pas sortir. Le temps restera nuageux, avec des averses et des risques d'orages isolés. Il se pourrait que des rafales allant jusqu'à 80 km/h soient enregistrées. D'où l'avis de sécurité. La mer sera forte avec des houles de six à huit mètres hors du lagon. Il est déconseillé de sortir en mer. Le public est avisé d'éviter les sorties à la plage.