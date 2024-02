Angola: Le pays et l'Union européenne signent un financement de 90 millions d'euros

Luanda — Quatre accords de financement, d'une valeur de 90 millions d'euros (1 euro vaut 895 kwanzas), ont été signés mercredi, à Luanda, par le Gouvernement angolais et l'Union européenne, en vue de financer des programmes liés à l'économie bleue, à la justice et l'État de droit.

Les documents respectifs, qui couvrent également les domaines de la gestion des déchets solides et de la formation de la société civile, ont été signés par le ministre du Plan de l'Angola, Victor Hugo Guilherme, et la commissaire aux partenariats internationaux de l'Union européenne, Jutta Urpilainen.

A l'occasion, le ministre angolais a souligné que les quatre conventions s'inscrivent dans le cadre du Plan de Développement National 2023-2027 et révèlent l'engagement du Gouvernement angolais dans ces domaines.

Selon Victor Hugo Guilherme, la signature de ces conventions constitue un autre effort vers une économie projetée et diversifiée, en plus de promouvoir un écosystème résilient et durable, ainsi qu'une nation juste avec égalité des chances, en privilégiant la justice et les droits de l'homme.

Selon le ministre, les actions proposées contribuent au renforcement des deux piliers prioritaires du développement, à savoir le développement du capital humain et la sécurité alimentaire.

Le financement, qui sera décaissé jusqu'en 2027, fait partie du Programme indicatif pluriannuel d'aide à la coopération et au développement de l'Union européenne (UE) en Angola, en cours depuis 2021, à travers l'Instrument de voisinage pour la coopération au développement et la coopération internationale.

Les secteurs concernés par les conventions susmentionnées sont des priorités pour le gouvernement angolais et sont également des domaines dans lesquels l'UE et ses États membres ont une expérience qu'ils peuvent partager.

Pour le domaine de la gestion des déchets solides urbains, dans la province de Luanda, avec un budget de 25 millions d'euros, le programme prévoit de mettre en oeuvre des modèles d'économie circulaire, de développer de nouvelles chaînes de valeur et d'offrir de nouvelles opportunités commerciales durables, ainsi que de renforcer la gouvernance environnementale aux niveaux provincial et municipal.

Le projet vise également à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'extraction, de la transformation, de la demande et de la consommation de matières vierges.

Pour l'autonomisation de la société civile, l'objectif principal est de renforcer les capacités de cette frange sociale, de jouer un rôle dans les dialogues politiques nationaux et d'influencer les politiques publiques nationales.

Le programme, doté d'un budget de 10 millions d'euros, soutiendra également la formation de la société civile angolaise en tant qu'acteur de gouvernance et de développement, favorisant le renforcement des droits de l'homme et de la démocratie.

Le programme indicatif pluriannuel pour l'Angola 2021-2027 a été approuvé par la Commission européenne en décembre 2021 et couvre les domaines prioritaires de la diversification économique durable, de la gouvernance transparente, responsable et efficace et du développement humain.

Au total, le cadre stratégique du programme, d'une durée de sept ans, dispose d'une enveloppe financière indicative de 275 millions d'euros pour la période 2021-2024, dont 90 millions seront alloués aux quatre conventions de financement signées aujourd'hui.

Sur le montant global, 82,5 millions d'euros ont été alloués aux programmes « Revitalisation de l'enseignement agricole et de la formation professionnelle en Angola », « Appui à la formalisation de l'économie », « Protection sociale et appui à la gestion des finances publiques », « Mesures d'appui de dialogue entre l'Union européenne et l'Angola » et « Communication et visibilité de la coopération », en 2022.

En 2023, 26 millions d'euros ont été décaissés du Fonds européen pour le « Développement durable Plus », un instrument appelé « Global Gateway », visant à promouvoir les investissements durables dans les pays partenaires de l'Union européenne.