Maroc: Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures

Rabat — Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale, M. Mustapha Yaacoubi a été nommé directeur de l'Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS) à Fès, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Au niveau du ministère de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences - département Inclusion économique, Petite entreprise et Emploi, Mme Hajar Mortaji a été nommée Directrice de l'Observatoire national du marché du travail. Au département de la Formation professionnelle relevant du même ministère, M. Saad Maelainine a été nommé Directeur de la Coordination pédagogique et du Secteur privé, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le ministère de l'Économie et des Finances, MM. Lotfi Missoum et Anouar Sandi ont été nommés respectivement à la tête de la Direction de de la Réglementation, de la recherche et de la Coopération internationale à la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) et Directeur des Finances publiques à la TGR.