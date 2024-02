Maroc: Secteur public - L'ANGSPE lance son site institutionnel

Rabat — L'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE) a annoncé, jeudi, la mise en ligne de son site institutionnel qui se veut une nouvelle vitrine numérique pour le secteur public.

"L'ANGSPE met à la disposition de ses publics un portail électronique en langues arabe, française, et bientôt anglaise, avec le double objectif de favoriser l'accès à l'information pour le plus grand nombre tout en nourrissant de façon continue son écosystème en général et les 57 EEP (Établissements et Entreprises Publics) de son portefeuille en particulier", indique un communiqué de l'Agence.

Ce nouveau portail incarne la détermination de l'ANGSPE à promouvoir une gestion du secteur public exemplaire, à travers des efforts continus en matière de transparence, d'efficacité et d'expertise.

Il met en lumière les principes qui guident l'Agence nationale, tout en offrant une information détaillée sur les différents projets et les réalisations en collaboration avec les EEP.

Les visiteurs de ce site peuvent consulter une présentation de la vision Royale, des missions de l'ANGSPE qui en découlent, des textes juridiques qui structurent ces missions et de la gouvernance et de l'organisation propres à l'Agence.

Une rubrique dédiée permet de visualiser concrètement le portefeuille de l'ANGSPE. En outre, les premiers chantiers mis en place par l'Agence sont décrits avec un état d'avancement précis pour chacun d'entre eux. Une plateforme électronique dédiée aux appels d'offres et aux achats est de plus consultable en ligne.

Ce site web est amené à évoluer, continuellement, pour intégrer les derniers développements, des données et des indicateurs actualisés, les analyses et les perspectives sur le secteur public, avec la finalité de se positionner progressivement comme une référence incontournable pour tous les acteurs et partenaires concernés.

Dans ce sens, la plateforme "www.angspe.ma" qui se veut visuelle et inspirante, renforce l'engagement de l'Agence à collaborer étroitement avec l'ensemble des membres de son écosystème, unissant les efforts de tous pour une gestion du secteur public moderne et efficace. Elle a vocation à devenir un point de rencontre essentiel pour les publics intéressés par l'évolution du secteur public au Maroc.

L'ANGSPE a pour mission de veiller aux intérêts patrimoniaux de l'État actionnaire, de gérer ses participations et d'assurer le suivi et l'appréciation des performances de 57 EEP. La contribution de l'Agence à la réforme du secteur public inclut le dimensionnement du secteur, l'encadrement de son élargissement, le renforcement de ses capacités, ainsi que la modernisation de sa gouvernance, de sa performance et de son contrôle.