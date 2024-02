Maroc: Le Conseil de gouvernement adopte un décret sur la création et l'organisation de l'IFBP

Rabat — Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret n°2.23.783 portant création et organisation de l'Institut de formation aux métiers de la boulangerie et de la pâtisserie (IFBP) de Casablanca.

Présenté par le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, ce décret s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la stratégie "Génération Green" pour le développement du secteur agricole, en particulier celui de former 140.000 diplômés dans le domaine de la formation professionnelle agricole d'ici 2030, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Il a, à cet égard, rappelé la signature d'une convention entre le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, et le ministère délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances, chargé du Budget, ainsi que la Société de l'Institut de formation aux métiers de la boulangerie et de la pâtisserie (IFBP-SA), représentée par son président du Conseil d'administration, et l'Association nationale de valorisation de la boulangerie et de la pâtisserie (ANVBP), représentée par son président, le 8 décembre 2021, pour la gestion déléguée de l'Institut.

Ce décret a pour objectif de créer et d'organiser l'Institut, de fixer les conditions d'admission et d'organiser les filières de formation, tout en déterminant les modalités de gestion et d'administration de l'IFBP.