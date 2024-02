Maroc: La visite de M. Sanchez confirme le caractère 'prioritaire et stratégique' des relations avec le Maroc (Observatoire euro-méditerranéen)

Madrid — La visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, qui s'inscrit dans la continuité de la rencontre avec SM le Roi Mohammed VI en avril 2022, confirme le caractère "prioritaire et stratégique" des relations de coopération avec le Maroc, a souligné, mercredi, l'Observatoire euro-méditerranéen de l'espace public et la démocratie, basé à Madrid.

"Le Maroc est une priorité dans la politique étrangère de l'Espagne, eu égard aux intérêts vitaux partagés par les deux pays. Ainsi, la visite de M. Sanchez au Maroc confirme l'intérêt porté par le gouvernement espagnol au renforcement de ses relations avec un pays voisin et ami", a indiqué le directeur de l'Observatoire, Fernando Olivan, dans une déclaration à la MAP.

"Les relations entre les deux pays reposent sur des piliers solides, comme la convergence politique, les échanges commerciaux et des liens humains étroits", a relevé M. Olivan, précisant que la coopération bilatérale englobe également des questions "importantes" comme la gestion des flux migratoires et la lutte contre le terrorisme.

Dans ce sens, a-t-il détaillé, la visite du président du gouvernement espagnol au Maroc témoigne aussi de la convergence des points de vue entre Rabat et Madrid sur des questions internationales.

"L'Espagne et le Maroc sont décidés à donner à leur relation une dimension plus ambitieuse pour répondre aux défis du 21ème siècle et contribuer ainsi à édifier un avenir plus stable, plus prospère et plus durable", a conclu le directeur de l'Observatoire euro-méditerranéen de l'espace public et la démocratie.

Le président du gouvernement espagnol a effectué, mercredi, une visite de travail au Maroc, marquée par l'audience qui lui a été accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette visite s'inscrit dans la continuité de la nouvelle phase des relations bilatérales, entamée depuis la rencontre entre Sa Majesté le Roi et le Président du Gouvernement espagnol, en avril 2022, et l'adoption, à cette occasion, de la Déclaration conjointe entre les deux pays.