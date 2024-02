Afrique: Mme Aïssa KABO s'adresse à la jeunesse africaine dans le cadre du projet YALI

communiqué de presse

Mme Aïssa KABO SIDIKOU, Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA au Sénégal préside, ce jeudi 22 février 2024 à partir de 16H30 au Centre Régional de Leadership YALI sis CESAG, la cérémonie de graduation de 93 jeunes leaders venus de 21 pays sub-sahariens*.

Dans un contexte régional marqué par diverses crises menaçant l’union et l’intégration des peuples africains, cette rencontre présente une unique opportunité pour renforcer le message autour des valeurs, des politiques et des organisations d’intégration sur le continent.

Des mains du Coordonnateur du projet, Dr Bara NDIAYE, de Madame le Directeur Général du CESAG, Pr. Rosaline Dado WOROU HOUNDEKON, de la Directrice de la Mission de l’USAID au Sénégal, Mme Alyssa LEGGOE, et de leurs invités, les participants à cette 23ème session hybride du YALI recevront leurs certificats après cinq (5) semaines de formation intensive.

Depuis son ouverture en 2016, le Centre Régional de Leadership YALI – Dakar, seul pôle régional de l’Afrique francophone a formé plus de 5739 jeunes leaders âgés de 18 à 35 ans originaires de 25 pays dont 642 Sénégalais. Le Centre fournit un apprentissage transformationnel et accompagne les jeunes leaders dans leurs efforts pour stimuler la croissance et la prospérité, pour renforcer la gouvernance démocratique et pour améliorer la paix et la sécurité dans leurs communautés et leurs pays.

La participation des jeunes Africains à ce programme de leadership est principalement soutenue par l’Agence des États Unis pour le Développement International (USAID) et mis en œuvre par le CESAG, en partenariat avec le WARC.