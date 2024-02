Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Février 2024

Côte d'Ivoire : Décrispation - Grâce présidentielle pour 51 prisonniers

Le président ivoirien Alassane Ouattara a accordé la grâce présidentielle à cinquante-et-un personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises postélectorales et pour atteinte à la sûreté de l'État dont le général Dogbo Blé Brunot et Koné Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul. L'annonce a été faite le jeudi 22 février 2024 par Fidèle Sarassoro, le secrétaire exécutif du conseil de sécurité (Cns) qui rapportait le communiqué final d'une réunion de cet organe présidé par le président ivoirien Alassane Ouattara. (Source : abidjan.net)

Sénégal : Présidentielle 2024 – Macky Sall annonce la fin de sa mission le 02 avril 2024

Macky Sall annonce la fin de sa mission le 02 avril 2024 et laisse la date du scrutin à la concertation qui démarrent lundi. Le président de la République Macky Sall s'est exprimé, ce jeudi 22 février 2024, au cours d'une conférence restreinte au Palais de la République sur les implications des décisions du Conseil constitutionnel sur la suite du processus électoral. Le chef de l'État a assuré que le 2 avril 2024 fixait clairement la fin de son mandat présidentiel. « Ayant prêté serment le 2 avril 2019 et le 2 avril 2024, fixe la fin de ma mission. Pour ce qui me concerne, il n'a jamais été question de dépasser le terme de mon mandat », a expliqué le président Macky Sall. Sur la détermination de la date de l'élection présidentielle, elle va émaner des discussions qui auront lieu entre les acteurs. La concertation, annoncée par le président Macky Sall, va se tenir dès le début de semaine prochaine, à partir du lundi 26 février. Elle ne devrait pas dépasser deux jours. « J'ai convoqué une concertation le lundi prochain et en deux jours, maximum mardi, s'il y a un consensus, on peut décider ce qu'il faut faire et je prendrai un décret pour fixer la date de l'élection », a fait savoir le chef de l'État. (Source : adakar.com)

%

Niger : Protection des droits des consommateurs - Le ministère du Commerce fixe les prix du riz importé avant le Ramadan

Le mercredi 21 février 2024, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Seydou Asman, a animé un point de presse, portant à la connaissance des hommes de médias présents la signature d’un arrêté déterminant les principes fondamentaux de la protection des droits des consommateurs. Ainsi “les prix vente en détail du riz importé de 25 kilos pour 5 % et 25 % sont fixés pour la région de Niamey à 13500 Fcfa, pour la région de Dosso à 13675 Fcfa, la région de Tahoua à 13825 Fcfa, la région de maradi à 13925 F,cfa Zinder à 14000 Fcfa, Diffa à 14375 Fcfa, Agadez à 14125 Fcfa et Tillabéri 13650 Fcfa ». (Source : aniamey.com)

Mali : Processus budgétaire 2025- Le taux de croissance du Pib devrait atteindre 5,3% et 5,1% en 2024 et 2025

Le Ministre de l’Économie et des Finances, Alhousseini Sanou, a présidé ce jeudi 22 février 2024, la cérémonie d’ouverture de la Conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2025 en présence des Représentants des Partenaires techniques et financiers du Mali, du Directeur Général du Budget, et de plusieurs Responsables des Programmes. En dépit de crises, notamment en Ukraine, et l’embargo de la Cédéao et de l’Uémoa imposé au Mali en 2022, le contexte macro-économique qui prévaut sur le plan national reste stable. Selon le Ministre Alhousseini Sanou, c'est dans un contexte de création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), de sortie de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et des différentes crises, que l’élaboration du budget 2025 se caractérise par une amélioration progressive. (Source : abamako.com)

Togo : Croissances économiques en 2024- Le pays parmi les onze pays africains, qui devraient connaître les plus fortes (Bad)

En 2024, le Togo figure parmi les onze pays africains sur les vingt au monde qui devraient avoir les croissances économiques les plus fortes, selon le Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) qui a publié en fin de semaine dernière, une nouvelle édition de son rapport dénommé: « Performances et perspectives macroéconomiques de l’Afrique ». Ceci, avec une croissance projetée à 6%. Dans le classement des 11 pays africains, le Togo est en 10è position devant l’Ouganda (6%). Il est devancé dans le classement par le Niger (11,2 %), le Sénégal (8,2 %), la Libye (7,9 %), le Rwanda (7,2 %), la Côte d’Ivoire (6,8 %), l’Éthiopie (6,7 %), le Bénin (6,4 %), Djibouti (6,2 %), la Tanzanie (6,1 %). Selon la BAD, avec ces 11 pays sur 20, « l’Afrique devrait rester la deuxième région connaissant la croissance la plus forte après l’Asie. » (Source : alome.com)

Bénin : Assemblée nationale - Ouverture de la première session extraordinaire de l’année 2024

Le président de l’Assemblée nationale du Bénin a procèdé à l’ouverture de la première session extraordinaire de l’année de 2024. Les travaux ont débuté à 12 h20.Les députés de l’Assemblée nationale ont débuté les travaux de la première session extraordinaire de l’année 2024. Le président Louis Vlavonou a donné la parole au premier secrétaire parlementaire, Mahougnon Kakpo pour le contrôle du quorum. Il en ressort que 89 députés ont répondu présent à cette session extraordinaire. Le quorum étant atteint, le président Vlavonou a déclaré ouvert cette première session de l’année 2024. (Source : acotonou.com)

Burkina Faso : Fourniture de l’électricité - Six axes stratégiques définis par les experts

La rencontre des sociétés d’électricité des pays de l’AES (Alliance des Etats du Sahel) a pris fin ce jeudi 22 février 2024. Après trois jours de réflexion, les experts burkinabè, malien et nigérien ont défini 6 axes stratégiques pour la fourniture de l’électricité aux populations. Le premier axe stratégique est la valorisation des ressources endogènes. Il s’agira d’une part, selon les panélistes de disponibiliser les sources de production à moindre coût et d’autre part de renforcer et d’optimiser les capacités de production internes des pays de l’AES. Le deuxième point consistera à développer des échanges d’énergie électrique. Cet échange de jus se fera bien sûr entre les trois pays, mais aussi entre AES et les voisins. (Source : aouaga.com)

Gabon : Industrialisation - Un cimentier va plutôt bien et compte étendre son activité

Acteur incontournable du ciment à travers le continent, Ciments de l’Afrique (Cimaf), se porte à merveille avec une production de 850 000 tonnes par an permettant de couvrir la demande nationale. Cette année, l’entreprise compte implanter une usine d’exploitation et de transformation de clinker à Meba (environ 15 km de Ntoum) afin de valoriser le tissu industriel local. (Source : alibreville.com)

Guinée : Accès à l’information - Les autorités lèvent les restrictions d’accès aux réseaux sociaux

Les restrictions d’accès aux réseaux ont été levées en Guinée. Depuis le jeudi 22 février 2024, dans la soirée, les plateformes de messagerie instantanée sont accessibles sans VPN. Cette décision intervient quatre jours après la dissolution du Gouvernement et seulement quelques heures après l’annonce d’une grève générale illimitée par le mouvement syndical guinéen. La levée des restrictions sur internet est l’une des revendications de la classe ouvrière.Depuis le 24 novembre 2023, Twitter, Youtube, Intagram, Facebook et d’autres applications de messagerie instantanée étaient censurées en Guinée. Les autorités ont vaguement justifié cette mesure pour des raisons de « sécurité nationale ».( Source :africaguinee.com)