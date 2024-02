Afrique: Congo-Afrique du Sud - Quatre piliers à l'honneur de Nelson Mandela

L'ambassade de l'Afrique du Sud, en partenariat avec MTN Congo, a organisé, le 22 février, la cérémonie de dévoilement de quatre piliers commémortaifs érigés à l'honneur de Nelson Mandela sur l'avenue éponyme au centre-ville de Brazzaville.

Sur chacun des piliers, on peut lire: « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde », une déclaration de Nelson Mandela au cours de l'une de ses interventions publiques. Dans son mot de bienvenue, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Congo, Johnny Sexwalé, a noté que ces quatre piliers commémoratifs sont une marque de reconnaissance et d'honneur que le Congo a fait à ce digne fils d'Afrique.

En outre, il a souhaité que ceux-ci constituent le socle sur lequel doit reposer la solidarité entre le peuple congolais. Le diplomate sud-africain a exprimé toute sa reconnaissance au gouvernement congolais d'avoir débaptisé du nom de Nelson Mandela l'une des avenues du centre-ville de sa capitale.

Par ailleurs, a-t-il rappelé, aucun édifice ni une ruelle moins encore une infrastructure en Afrique du Sud ne porte le nom de Nelson Mandela, en dépit de l'immensité de son oeuvre politique. C'est à travers le monde que, par contre, a-t-il déclaré, cet apôtre de la paix et de la justice est sublimé et honoré.

Johnny Sexwalé a rappelé le combat de Nelson Mandela qui se résumait pour l'essentiel à démanteler le régime de l'apartheid pour bâtir une nation d'égalité, de paix et de justice. Selon lui, « Madiba », comme aimaient l'appeler ses intimes, était une personnalité singulière et atypique. Le diplomate sud-africain a annoncé qu'à la fin de cette année, l'Afrique du Sud va célébrer les trente ans de sa liberté avant d'affirmer que Nelson Mandela devrait avoir, le 18 juillet prochain,106 ans d'âge. Des ambassadeurs, des représentants des missions diplomatiques et des membres du Parti congolais du travail ont pris part à cette cérémonie.