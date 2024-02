Afrique du Nord: Algérie-Mauritanie - Lancement de nouveaux projets pour consolider un partenariat stratégique

TINDOUF — Une nouvelle pierre a été portée à l'édifice des relations algéro-mauritaniennes avec plusieurs projets stratégiques communs dont l'inauguration et le lancement ont été donnés, jeudi dans la wilaya frontalière de Tindouf, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère le président de la République islamique de Mauritanie, pays frère, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Il s'agit de deux postes frontaliers fixes, du projet de réalisation de la route reliant Tindouf à Zouerate et du projet de réalisation de la zone de libre-échange.

Arrivés en début d'après-midi à Tindouf, les deux présidents ont procédé au lancement de ces projets conçus pour permettre à la région de gagner en prospérité.

Sur place, ils ont suivi un exposé détaillé sur l'activité des deux postes frontaliers fixes entre les deux pays avant de procéder à leur inauguration.

Le poste frontalier du côté algérien dispose de toutes les commodités nécessaires et devrait consacrer une dynamique économique entre les deux pays à même d'impulser le développement au niveau des régions frontalières.

Par la suite, les deux présidents ont donné le coup d'envoi du projet de réalisation de la route reliant Tindouf à Zouerate, longue de 840 km, et qui est intervenue pour annoncer une nouvelle étape dans les relations historiques entre l'Algérie et la Mauritanie et devra ouvrir des axes routiers internationaux importants pour permettre aux opérateurs algériens d'accéder aux marchés africains, via la Mauritanie.

%

Ce projet stratégique permettra également de consolider la coopération économique entre les opérateurs des deux pays et relancer la dynamique économique et la fluidité des échanges commerciaux.

Une dizaine d'entreprises algériennes participent à la réalisation de ce projet vital, ainsi qu'un bureau d'études algérien qui est chargé de son suivi.

Ce projet offre ainsi à l'Algérie, pour la première fois depuis son indépendance, de réaliser une infrastructure d'importance majeure en dehors de ses frontières.

Le président de la République a insisté, à l'occasion, sur l'impératif de passer à la vitesse supérieure dans la réalisation de ce projet à travers l'adoption d'un système de travail en continu, affirmant que la réalisation de ce projet devra ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays.

Pour sa part, le président mauritanien a remercié le président de la République pour son engagement à concrétiser ce projet vital de la route Tindouf-Zouerate, félicitant les deux pays pour cet exploit majeur.

Les deux présidents ont procédé, par la suite, à la pose de la première pierre du projet de réalisation de la zone de libre-échange entre les deux pays, appelée à constituer un trait d'union en matière d'échanges commerciaux et industriels entre l'Algérie et les pays d'Afrique de l'Ouest, selon les explications fournies sur place.

Cette zone fait partie des 5 zones de libre-échange prévues à Tin Zaouatine, Timiaouine, Bordj Badji Mokhtar et Debdeb, dans l'extrême-sud du pays.

Ce projet important devrait contribuer également à augmenter le volume des échanges commerciaux qui connait actuellement une croissance continue entre l'Algérie et la Mauritanie, pays frère.

Compte tenu de sa position à proximité du poste-frontière, cette zone franche devrait aussi apporter une plus-value et insuffler un fort élan aux échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie, ainsi qu'avec tous les pays de la région qui enregistrent un volume important en termes d'importations et d'exportations.

Le président de la République a affirmé, dans ce contexte, que "les marchandises et biens mauritaniens d'origine claire sont les bienvenus" et seront "exonérés de taxes", de même pour les produits algériens, invitant les opérateurs économiques mauritaniens à "investir dans la zone franche et à tirer profit des exonérations fiscales et douanières".

Il a, en outre, relevé avoir convenu avec son homologue mauritanien d'une prochaine rencontre entre les ministres du Commerce des deux pays pour "renforcer la coopération et les échanges bilatéraux à travers la création de banques et la facilitation de l'accès des biens et marchandises", soulignant que la route Tindouf-Zouerate facilitera les échanges de biens mauritaniens et algériens entre les deux pays.

Pour sa part, le président mauritanien a souligné l'importance de cette route qui reliera les deux pays frères, estimant que la zone franche sera "une zone de rencontre et un trait d'union en matière d'échanges".

Le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a, par ailleurs, salué les efforts de l'Algérie en faveur du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.