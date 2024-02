Afrique: Top 5 des plus fortes monnaies

Google Finance Forbes Currency Converter donne un aperçu des principales monnaies africaines qui affichent des taux de change relativement élevés vis-à-vis du dollar américain, devise de référence mondiale.

Au cours de ces trois dernières années, les monnaies africaines ont été malmenées par une conjoncture économique internationale complexe. Celle-ci, entamée avec la crise sanitaire du covid-19 et qui s'est aggravée avec le déclenchement de la guerre Russie-Ukraine, a eu pour corollaire une inflation inquiétante qui a poussé les banques centrales du monde à agir avec des conséquences sur les monnaies de nombreux pays africains, notamment celles des grandes puissances du continent. Sous l'effet combiné d'une forte inflation et d'un dollar fortement apprécié à cause du relèvement du taux directeur américain, de nombreux pays africains, dont le Nigeria, l'Egypte, le Ghana, se débattent entre dévaluation et restructuration monétaire, avec comme conséquences de fortes dépréciations de leurs monnaies.

Ainsi, certaines monnaies africaines ont perdu plus de la moitié de leur valeur vis-à-vis du dollar. C'est le cas notamment du naira nigérian, de la livre égyptienne, du cédi ghanéen...En dépit de cette situation, sur le continent africain, d'autres monnaies, sous l'effet de plusieurs facteurs dont les politiques de pilotage menées par les banques centrales (fixation des taux d'intérêt, gestion de la masse monétaire, régulation du système financier...), l'ancrage à des devises fortes (euro, dollar,...) et le dynamisme de ces économies soutenu parfois par le bon comportement de certains de leurs secteurs d'activité, ont contribué à assurer un taux de change relativement fort vis-à-vis du dollar.

%

Les données de Google Finance et Forbes Currency Converter donnent une idée de la variation du taux de change des différentes monnaies africaines vis-à-vis du dollar, principale devise de facturation et première devise de réserves de change des banques centrales. Parmi les monnaies les plus fortes du continent, en tenant compte de l'argument du taux de change vis-à-vis du dollar, figurent le dinar tunisien, le dinar libyen, le dirham marocain, le cedi ghanéen, la roupie seychelloise, le pula botswanais... La livre égyptienne et le naira nigérian, qui figuraient parmi les monnaies les plus fortes d'Afrique, ne font plus partie de cette catégorie à cause de leurs nombreuses dévaluations au cours de ces deux dernières années.