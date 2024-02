Algérie: Environnement - Consultations avancées avec des complexes du ciment pour traiter les déchets issus des activités de ces usines

ALGER — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb a fait part, jeudi à Alger, de consultations avancées avec des complexes du ciment pour traiter les déchets issus du processus de production au sein de ces usines.

Mme Dahleb a indiqué, lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales, présidée par le vice-président de l'APN, Ahcene Hani, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, que des consultations avancées sont en cours avec des complexes du ciment pour traiter les déchets au sein des usines, ce qui permettra, a-t-elle dit, "d'éviter les fuites d'émissions de gaz nuisibles à l'environnement", soulignant que ce traitement "à l'intérieur des fours n'affecte pas la qualité du ciment produit".

Répondant à une question du député Rachid Cherchar (Mouvement El-Bina) concernant la situation environnementale dans la wilaya d'Oran et les mesures prises par le ministère de tutelle pour la protéger, la ministre a affirmé que son département ministériel avait soumis un rapport au Premier ministre sur tous les déchets générés par le secteur industriel, citant une expérience menée dans ce domaine qui a abouti à des résultats concluants et qui sera généralisée à l'avenir.

A une question du député du groupe "Indépendants", Abdelkrim Boukhari, concernant les mesures pratiques prises par le ministère pour faire face au problème des mouches dû à l'utilisation d'engrais agricoles dans la commune d'Aougrout (Timimoune), et sa proposition de traiter ces engrais avant leur acheminement, Mme Dahleb a insisté sur la nécessité d'appliquer rigoureusement l'arrêté de septembre 2023 interdisant l'importation et le transport d'engrais en dehors de la wilaya sans la présentation de certificat sanitaire.

A une question du député Mohamed Amine Mabrouki (MSP) sur les procédures de réhabilitation de la décharge publique à Draâ Smar (wilaya de Médéa), la ministre a indiqué que "l'absence d'une assiette foncière adéquate a empêché l'inscription du projet", ajoutant que la commission composée des services de la direction de l'environnement et de l'entreprise chargée de la gestion des décharges publiques a présenté une série de recommandations lors de ses visites sur le terrain telles que la réduction du périmètre de l'exploitation de la décharge de 3 à plus d'un (1) hectare et l'établissement d'une ceinture verte en plantant 1000 arbustes, tout en instruisant l'entreprise d'enfouissement technique d'éviter l'incinération des déchets.

A une autre question du député Abdelkader Djicherki (Mouvement El Bina) sur les décharges au niveau des communes de Bougara et Larbaâ (Blida), Mme Dahleb a précisé que l'Agence nationale des déchets (AND) relevant du secteur a inscrit un projet de réhabilitation de la décharge publique de Larbaâ à travers le Fonds national de l'environnement et du littoral (FNEL).

Concernant la décharge de la commune de Bougara située dans le périmètre d'Oued El Harrach, la direction de wilaya et l'Entreprise publique de gestion des centres d'enfouissement technique de la wilaya ont mis en place une série de mesures dont la fermeture progressive de la décharge, a fait savoir la ministre.

A ce propos, une demande de financement pour la réalisation de deux complexes modernes, spécialisés dans le tri sélectif et dotés d'une station de production d'engrais organiques, le premier étant proposé dans la commune d'Oued Djer et le deuxième à Béni Merad, a été soumise aux services du Premier ministre, qui a donné son accord, en instruisant le ministère des Finances à l'effet d'examiner ce dossier, précise la ministre.

Elle a, également, souligné que la capacité de chaque décharge est d'environ 1.000 tonnes de déchets par jour pour une enveloppe financière de 1,5 milliard DA par projet.

Quant à la décharge réalisée par la commune, Mme Dahleb a fait savoir que ses services ont enregistré nombre de réserves qui font obstacle à la mise en service de cette décharge.