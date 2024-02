Togo: « Lomé Golfe 1 Talents » se mue en Festival international avec un programme d'activités consistant !

Autrefois connu sous la forme d'un évènement de récompense des artistes, Lomé Golfe 1 Talents pour sa 5ème édition devient un Festival international. L'information a été apportée à la connaissance du public, hier Mercredi à Lomé, au cours d'une conférence de presse, servant de lancement à cet évènement sous le format de la première édition de Festival international qui se tiendra du 19 au 23 Mars 2024.

Au cours de ce lancement qui a vu se réunir autour de l'organisation, journalistes, artistes, partenaires et autres acteurs culturels, des détails ont été apportés sur le déroulé de l'évènement. « Tout d'abord, les activités s'étendent sur une semaine. Elles commencent le 19 mars et prennent fin le 23 mars. En dehors de la traditionnelle soirée de récompenses, une myriade d'activités est au programme. Il s'agit d'un concert gospel, d'une formation des artisans et acteurs culturels, d'une visite touristique, d'une action sociale, d'une opération de salubrité, des matches de football, d'un concert pour les jeunes. Beaucoup de surprises sont donc réservées aux participants », informe-t-on.

Et ajoute-t-on, que « les nominés seront choisis par voting via la plateforme Ketura. Les utilisateurs de Flooz, Tmoney et les détenteurs de la carte prépayée VISA pourront aisément participer au choix des lauréats dans les différentes catégories. Lequel choix sera finalisé par le jury pour retenir le lauréat de chaque catégorie. Aussi, des personnes ayant vraiment impacté la commune à travers leurs actions respectives recevront des prix spéciaux ». Autre particularité de cette première édition du Festival International Lomé Golfe 1 Talents c'est qu'il prend en compte 10 catégories. Il s'agit du Grand Prix de la musique, Prix de la musique : commune Golfe 1, Prix de la musique du festival, Artiste découverte, Meilleur acteur de développement, Meilleur acteur Fashion, Meilleur jeune entrepreneur, Meilleure entreprise RSE, Meilleur acteur culinaire et Meilleur DJ.

Parrain de l'évènement depuis la 2ème édition, dans son format de simple récompenses des artistes, l'élu local, Espoir Amévi Dodji KOUDJODJI, a tenu à insister sur le côté participation au « Marketing territorial de la Commune de Golfe 1 », qu'apporte désormais ce Festival. Comme aux précédentes éditions, il a promis mettre les petits plats dans les grands afin que les partenaires et sponsors puissent être mobilisés pour participer efficacement à ce marketing territorial et passer également par ce canal pour se faire vendre, au-delà du Togo. En collaboration avec la Mairie de Golfe 1 dont il est l'adjoint au Maire, et dont le Maire principal, Joseph Koamy Gbloèkpo GOMADO, est le Patron de cette édition du Festival International Lomé Golfe 1 Talents, il a assuré, « nous allons mobiliser des délégations étrangères et faire vendre la destination Togo à partir de cet évènement ». Il a, pour ce faire, annoncé des délégations qui viendraient du Ghana et de la France et d'autres villes de pays partenaires de la Commune de Golfe 1.

A sa suite et des mots du Manager de l'évènement, Frédéric KOUMEDZRO, c'est un tapis rouge qui sera à nouveau déroulé « à une multitude d'acteurs apportant aussi leur pierre au développement communal et artistes chanteurs des autres régions du Togo ». Il a invité les Togolais, ceux de la commune de Golfe 1 et des communes alentours à faire le déplacement des différents lieux retenus pour les festivités de ce festival pour vivre de bons moments d'activités socio-culturels au programme de ces ( jours de Festival.

Pour information, le Festival Lomé Golfe 1 Talents est un évènement de Melrose International Group (MIG) en collaboration avec l'agence de communication L'ENGAGEMENT, pour la promotion de la commune du Golfe 1 et ses potentialités culturelles et touristiques.

Rendez-vous est donc pris du 19 au 23 Mars 2024.